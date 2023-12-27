Внутри египетской мумии нашли нечто жуткое — фото

Обнаружена страшная находка внутри египетской мумии — фото
Исследователи рассказали о мумии с невероятно трагической судьбой. Еще совсем юная девушка умерла в страшных муках во время родов. А то, что обнаружили внутри нее, вызывает настоящий шок.
Исследования, включая изображение мумии, американская команда ученых опубликовала в International Journal of Osteoarchaeology, пишет IFLScience.
Где обнаружили мумию?
Археологи обнаружили мумию на кладбище Эль-Багават в оазисе Харга, Египет, во время раскопок 1908 года. Египтологи тогда сделали вскрытие для анализа и фотографии, но тайну древнего мертвеца так и не раскрыли.
Более 100 лет мумия, которой присвоили код USNM 258601, пролежала в музее, пока ее не решили подробнее исследовать.
Что известно о мумии?
Как установили исследователи, мумифицированные остатки принадлежат девушке-подростку, которой на момент смерти было от 14 до 17 лет. Она скончалась в процессе родов.
Полевые записи 1908 года показывают, что ее нашли с плодом и плацентой между ног, что дает основание заключить, что она умерла от акушерских осложнений. Но, самое жуткое, что у младенца, положенного между ног женщины, отсутствовала голова.
Какая жуткая правда открылась ученым во время исследования?
Чтобы исследовать древнюю египетскую мумию, ученые воспользовались компьютерной томографией. Это позволило узнать, что именно пошло не так и в процессе привело к открытию.
Так, сканирование тела показало, что голова ребенка все еще находится в тазу матери. Исследователи предположили, что плод был обезглавлен во время родов.
Вероятнее всего объяснение этого ужасного результата заключается в том, что ребенок родился в седалищном положении, то есть вылез ногами вперед. Во время седалищных родов младенцы могут иногда отрывать голову от груди, что затрудняет прохождение через родовые пути.
Авторы научной работы отметили, что в редких случаях это может привести к "травматическому обезглавлению плода", и этот пример является одним из таких ужасающих случаев.
Но и это еще не все, дальнейшее сканирование показало, что женщина должна была родить двойню. Однако когда глава первого ребенка застряла в родовых путях, это привело к смерти обоих младенцев и матери.
Что еще интересно, второго ребенка обнаружили в грудной полости женщины. Исследователи подозревают, что бальзамовщики могли не знать, что женщина была беременна двойней, и потому просто не смогли удалить его из ее тела, прежде чем мумифицировать. Когда диафрагма мумии растворилась, неродившийся плод мог переместиться из утробы матери в грудную полость.
"Этот обзор матери и ее детей во время рождения еще раз подтверждает, насколько опасны были беременность и роды, особенно в этот период времени", — пишут авторы исследования.
На фото ниже стрелка указывает на остатки вне грудной полости, размещенные в мумифицированной ткани. Круг указывает на череп плода, ребра и длинные кости. Дальше рентгеновский снимок грудной полости женской мумии. Обратите внимание на кости плода, включая нервную дугу и пястную кость, которые мигрировали за пределы грудной полости (стрелка), и остатки плода в левой грудной полости (круг):
Интересно, что в древнем Египте рождение близнецов или двойни было чуть ли не проклятием, а потому беременные женщины пользовались особыми оберегами и заклинаниями.
Одно такое заклинание, найденное на древнем папирусе, известном как "Оракулярный амулетический декрет", подчеркивает это, утверждая, что "мы убережем от рождения Гора, от неправильных родов и от рождения близнецов".
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