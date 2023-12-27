Внутри египетской мумии нашли нечто жуткое — фото

Ученые исследуют египетскую мумию. Фото: Reuters

Исследователи рассказали о мумии с невероятно трагической судьбой. Еще совсем юная девушка умерла в страшных муках во время родов. А то, что обнаружили внутри нее, вызывает настоящий шок.

Исследования, включая изображение мумии, американская команда ученых опубликовала в International Journal of Osteoarchaeology, пишет IFLScience.

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Где обнаружили мумию?

Археологи обнаружили мумию на кладбище Эль-Багават в оазисе Харга, Египет, во время раскопок 1908 года. Египтологи тогда сделали вскрытие для анализа и фотографии, но тайну древнего мертвеца так и не раскрыли.

Более 100 лет мумия, которой присвоили код USNM 258601, пролежала в музее, пока ее не решили подробнее исследовать.

Голова египетской мумии, найденной в 1908 году. Фото: wileyonlinelibrary.com

Что известно о мумии?

Как установили исследователи, мумифицированные остатки принадлежат девушке-подростку, которой на момент смерти было от 14 до 17 лет. Она скончалась в процессе родов.

Полевые записи 1908 года показывают, что ее нашли с плодом и плацентой между ног, что дает основание заключить, что она умерла от акушерских осложнений. Но, самое жуткое, что у младенца, положенного между ног женщины, отсутствовала голова.

Останки древней мумии, умершей во время родов. Фото: wileyonlinelibrary.com

Какая жуткая правда открылась ученым во время исследования?

Чтобы исследовать древнюю египетскую мумию, ученые воспользовались компьютерной томографией. Это позволило узнать, что именно пошло не так и в процессе привело к открытию.

Так, сканирование тела показало, что голова ребенка все еще находится в тазу матери. Исследователи предположили, что плод был обезглавлен во время родов.

Вероятнее всего объяснение этого ужасного результата заключается в том, что ребенок родился в седалищном положении, то есть вылез ногами вперед. Во время седалищных родов младенцы могут иногда отрывать голову от груди, что затрудняет прохождение через родовые пути.

Авторы научной работы отметили, что в редких случаях это может привести к "травматическому обезглавлению плода", и этот пример является одним из таких ужасающих случаев.

Останки древней мумии, умершей во время родов. Фото: wileyonlinelibrary.com

Но и это еще не все, дальнейшее сканирование показало, что женщина должна была родить двойню. Однако когда глава первого ребенка застряла в родовых путях, это привело к смерти обоих младенцев и матери.

Что еще интересно, второго ребенка обнаружили в грудной полости женщины. Исследователи подозревают, что бальзамовщики могли не знать, что женщина была беременна двойней, и потому просто не смогли удалить его из ее тела, прежде чем мумифицировать. Когда диафрагма мумии растворилась, неродившийся плод мог переместиться из утробы матери в грудную полость.

Пленочная рентгенограмма мумифицированного плода. Фото: wileyonlinelibrary.com

"Этот обзор матери и ее детей во время рождения еще раз подтверждает, насколько опасны были беременность и роды, особенно в этот период времени", — пишут авторы исследования.

На фото ниже стрелка указывает на остатки вне грудной полости, размещенные в мумифицированной ткани. Круг указывает на череп плода, ребра и длинные кости. Дальше рентгеновский снимок грудной полости женской мумии. Обратите внимание на кости плода, включая нервную дугу и пястную кость, которые мигрировали за пределы грудной полости (стрелка), и остатки плода в левой грудной полости (круг):

КТ и рентген мумии. Фото: wileyonlinelibrary.com

Интересно, что в древнем Египте рождение близнецов или двойни было чуть ли не проклятием, а потому беременные женщины пользовались особыми оберегами и заклинаниями.

Одно такое заклинание, найденное на древнем папирусе, известном как "Оракулярный амулетический декрет", подчеркивает это, утверждая, что "мы убережем от рождения Гора, от неправильных родов и от рождения близнецов".

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