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Виявлено страшну знахідку всередині єгипетської мумії — фото

27 грудня 2023 17:04
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Всередині єгипетської мумії знайшли дещо моторошне — фото
Вчені досліджують єгипетську мумію. Фото: Reuters
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Дослідники розповіли про мумію з неймовірно трагічною долею. Ще зовсім юна дівчина померла у страшних муках під час пологів. А те, що виявили всередині неї, викликає справжній шок. 

Дослідження, включаючи зображення мумії, американська команда науковців опублікувала в International Journal of Osteoarchaeology, пише IFLScience.

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Де знайшли мумію?

Археологи знайшли мумію на кладовищі Ель-Багават в оазисі Харга, Єгипет, під час розкопок 1908 року. Єгиптологи тоді зробили розтин для аналізу та фотографії, але таємницю стародавнього мерця так і не розкрили. 

Понад 100 років мумія, якій присвоїли код USNM 258601, пролежала в музеї, допоки її не вирішили дослідити детальніше. 

 

Всередині єгипетської мумії, померлої під час пологів, знайшли дещо моторошне
Голова єгипетської мумії, знайденої 1908 року. Фото: wileyonlinelibrary.com

Що відомо про мумію?

Як встановили дослідники, муміфіковані рештки належать дівчині-підлітку, якій на момент смерті було від 14 до 17 років. Вона померла у процесі пологів. 

Польові записи 1908 року показують, що її знайшли з плодом і плацентою між ніг, що дає підстави зробити висновок, що вона померла від акушерських ускладнень. Але, наймоторошніше, що у немовляти, покладеного між ніг жінки, була відсутня голова.

 

Виявлено страшну знахідку всередині єгипетської мумії, померлої під час пологів
Рештки стародавньої мумії, померлої під час пологів. Фото: wileyonlinelibrary.com

Яка моторошна правда відкрилась вченим під час дослідження?

Щоб дослідити стародавню єгипетську мумію, вчені скористалися комп'ютерною томографією. Це дозволило дізнатися, що саме пішло не так і в процесі призвело до відкриття.

Так, сканування тіла показало, що голова дитини все ще знаходиться в тазу матері. Дослідники припустили, що плід був обезголовлений під час процесу пологів.

Найімовірніше пояснення цього жахливого результату полягає в тому, що дитина народилася в сідничному положенні, тобто вилізла ногами вперед. Під час сідничних пологів немовлята можуть іноді відривати голову від грудей, що ускладнює проходження через родові шляхи.

Автори наукової праці зазначили, що у рідкісних випадках це може призвести до "травматичного обезголовлення плода", і цей приклад є одним із таких жахливих випадків.

 

Всередині єгипетської мумії, померлої під час пологів, знайшли дещо моторошне
Рештки стародавньої мумії, померлої під час пологів. Фото: wileyonlinelibrary.com

Та й це ще не все, подальше сканування показало, що жінка мала народити двійнят. Однак, коли голова першої дитини застрягла в родових шляхах, це призвело до смерті обох немовлят та матері. 

Що ще цікаво, другу дитину знайшли в грудній порожнині жінки. Дослідники підозрюють, що бальзамувальники могли не знати, що жінка була вагітна двійнею, і тому просто не змогли видалити його з її тіла, перш ніж муміфікувати. Коли діафрагма мумії розчинилася, ненароджений плід міг переміститися з утроби матері в грудну порожнину.

 

Єгипетську мумію, яка померла під час пологів, знайшли з головою дитини, яка застрягла в тазу
Плівкова рентгенограма муміфікованого плоду. Фото: wileyonlinelibrary.com

"Цей огляд матері та її дітей під час народження ще раз підтверджує, наскільки небезпечними були вагітність та пологи, особливо в цей період часу", — пишуть автори дослідження.

На фото нижче стрілка вказує на залишки за межами грудної порожнини, розміщені в муміфікованій тканині. Коло вказує на череп плода, ребра та довгі кістки. Далі рентгенівський знімок грудної порожнини жіночої мумії. Зверніть увагу на кістки плоду, включаючи нервову дугу та п’ясткову кістку, які мігрували за межі грудної порожнини (стрілка), і залишки плоду в лівій грудній порожнині (коло):

 

Вчені зробили моторошну знахідку всередині стародавньої єгипетської мумії
КТ та рентген мумії. Фото: wileyonlinelibrary.com

Цікаво, що у стародавньому Єгипті народження близнюків або двійнят було мало не прокляттям, а тому вагітні жінки користувалися особливими оберегами та заклинаннями. 

Одне таке заклинання, знайдене на стародавньому папірусі, відомому як "Оракулярний амулетичний декрет", підкреслює це, стверджуючи, що "ми вбережемо її від народження Гора, від неправильних пологів і від народження близнюків".

Раніше ми писали, що знаменитий археолог розгадав таємницю "прокляття фараонів", що вбивало людей.

Нагадаємо, ми розповідали, що археологи знайшли давньоєгипетську гробницю з мумією, одержимою зміями.

Також ми повідомляли, що експерти показали цифрове зображення єгиптянина, який жив майже 35 тисяч років тому.

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