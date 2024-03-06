Ученые впервые вырастили мини-органы из человеческой околоплодной жидкости

Плод человека в амниотической жидкости. Изображение: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com

Эта новость действительно стала сенсацией в мире науки, ведь это впервые в истории, когда ученым удалось создать мини-органы или так называемые органоиды из клеток, выделяемых в околоплодные воды эмбрионом.

Как это удалось сделать, для чего это необходимо и как это изменит наш мир, подробно можно узнать из исследования ученых, обнародованного в журнале Nature Medicine, пишет IFLScience.

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Что такое органоиды и для чего они нужны

Органоидами называют трехмерные пучки клеток, имитирующие структуру, функции и биологическую сложность органов, но в гораздо меньшем и более простом масштабе. То есть это своего рода "модели" органов, которые могут функционировать и реагировать подобно реальным органам.

Их производят в лабораторных условиях. До открытия мини-органы производили из клеток, взятых из биопсии. Их используют для моделирования заболеваний и тестирования лекарства.

Как ученым удалось вырастить органоиды из околоплодной жидкости

Оказалось, что в какой-то момент своего развития эмбрион выделяет в околоплодные воды клетки, из которых могут производиться органоиды.

Международная группа ученых во главе с британскими врачами проанализировала амниотическую жидкость, взятую у 12 беременных женщин, находившихся на 16-34 неделе беременности.

Большинство извлеченных клеток были мертвыми. Однако небольшая часть оказалась стволовыми клетками, пригодными для создания легких, почек и кишечника ребенка. Исследователи решили вырастить из них 3D-органоиды. Их ширина не превысила 1 миллиметра.

Органоид почки из клеток из околоплодных вод. Изображение: Giuseppe Cala, Paolo De Coppi, Mattia Gerli/PA

Зачем ученым выращивать органоиды и как это изменит наш мир

Исследователи уверены, что их работа в будущем может помочь в изучении и лечении различных серьезных врожденных дефектов, которыми страдают от 3 до 6% младенцев во всем мире.

Они даже предполагают, что органоиды, созданные за несколько месяцев до рождения ребенка, могут использоваться в индивидуальных медицинских вмешательствах, чтобы помочь диагностировать и лечить врожденные заболевания до рождения.

Команда надеется, что благодаря дальнейшим исследованиям эти инновационные органоиды смогут реализовать свой потенциал в регенеративной медицине и персонализированном моделировании заболеваний.

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