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Вперше в історії вирощені мініоргани з навколоплідної води людини — що це змінює

6 березня 2024 18:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені вперше в історії виростили мініоргани з людської навколоплідної рідини
Плід людини в амніотичній рідині. Зображення: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Ця новина дійсно стала сенсацією у світі науки, адже це вперше в історії, коли вченим вдалося створити мініоргани або так звані органоїди з клітин, що виділяються в навколоплідні води ембріоном.

Як це вдалося зробити, для чого це необхідно та як це змінить наш світ, докладно можна дізнатися з дослідження науковців, оприлюдненого в журналі Nature Medicine, пише IFLScience

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Що таке органоїди та для чого вони потрібні 

Органоїдами називають тривимірні пучки клітин, які імітують структуру, функції та біологічну складність органів, але в набагато меншому та простішому масштабі. Тобто, це свого роду "моделі" органів, які можуть функціонувати та реагувати подібно до реальних органів.

Їх створюють в лабораторних умовах. До цього відкриття мініоргани виробляли з клітин, взятих із біопсії. Їх використовують для моделювання захворювань і тестування ліків.

Як вченим вдалося виростити органоїди з навколоплідної рідини

Виявилося, що в якийсь момент свого розвитку ембріон виділяє в навколоплідні води клітини, з яких можуть вироблятися органоїди. 

Міжнародна група вчених на чолі з британськими лікарями проаналізувала амніотичну рідину, взяту у 12 вагітних жінок, які знаходилися на 16-34 тижні вагітності.  

Більшість вилучених клітин були мертвими. Однак невелика частина виявилася стовбуровими клітинами, придатними для створення легенів, нирок і кишківника дитини. Дослідники вирішили виростити з них 3D-органоїди. Їхня ширина не перевищила 1 міліметра.

 

Вчені вперше в історії виростили мініоргани з людської навколоплідної рідини
Органоїд нирки з клітин із навколоплідних вод. Зображення: Giuseppe Cala, Paolo De Coppi, Mattia Gerli/PA

Для чого вченим вирощувати органоїди та як це змінить наш світ 

Дослідники впевнені, що їх робота у майбутньому може  допомогти у вивченні та лікуванні різних серйозних вроджених дефектів, якими страждають від 3 до 6% немовлят у всьому світі. 

Вони навіть припускають, що органоїди, створені за кілька місяців до народження дитини, можуть бути використані в індивідуальних медичних втручаннях, щоб допомогти діагностувати та лікувати вроджені захворювання до народження.

Команда сподівається, що завдяки подальшим дослідженням ці інноваційні органоїди зможуть реалізувати свій потенціал у регенеративній медицині та персоналізованому моделюванні захворювань.

Раніше ми писали, що в Японії вперше клонували свиню для пересадки органів людині.

Нагадаємо, ми розповідали, що науковці хочуть виростити людину у штучній матці.

Також ми повідомляли, що дослідники з Великої Британії та США вперше в історії змогли створити ембріони людей штучним способом. 

наука
вчені
орган
людина
ембріон
амніотичні рідини

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