Вчені вперше в історії виростили мініоргани з людської навколоплідної рідини

Плід людини в амніотичній рідині. Зображення: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com

Ця новина дійсно стала сенсацією у світі науки, адже це вперше в історії, коли вченим вдалося створити мініоргани або так звані органоїди з клітин, що виділяються в навколоплідні води ембріоном.

Як це вдалося зробити, для чого це необхідно та як це змінить наш світ, докладно можна дізнатися з дослідження науковців, оприлюдненого в журналі Nature Medicine, пише IFLScience.

Читайте також:

Що таке органоїди та для чого вони потрібні

Органоїдами називають тривимірні пучки клітин, які імітують структуру, функції та біологічну складність органів, але в набагато меншому та простішому масштабі. Тобто, це свого роду "моделі" органів, які можуть функціонувати та реагувати подібно до реальних органів.

Їх створюють в лабораторних умовах. До цього відкриття мініоргани виробляли з клітин, взятих із біопсії. Їх використовують для моделювання захворювань і тестування ліків.

Як вченим вдалося виростити органоїди з навколоплідної рідини

Виявилося, що в якийсь момент свого розвитку ембріон виділяє в навколоплідні води клітини, з яких можуть вироблятися органоїди.

Міжнародна група вчених на чолі з британськими лікарями проаналізувала амніотичну рідину, взяту у 12 вагітних жінок, які знаходилися на 16-34 тижні вагітності.

Більшість вилучених клітин були мертвими. Однак невелика частина виявилася стовбуровими клітинами, придатними для створення легенів, нирок і кишківника дитини. Дослідники вирішили виростити з них 3D-органоїди. Їхня ширина не перевищила 1 міліметра.

Органоїд нирки з клітин із навколоплідних вод. Зображення: Giuseppe Cala, Paolo De Coppi, Mattia Gerli/PA

Для чого вченим вирощувати органоїди та як це змінить наш світ

Дослідники впевнені, що їх робота у майбутньому може допомогти у вивченні та лікуванні різних серйозних вроджених дефектів, якими страждають від 3 до 6% немовлят у всьому світі.

Вони навіть припускають, що органоїди, створені за кілька місяців до народження дитини, можуть бути використані в індивідуальних медичних втручаннях, щоб допомогти діагностувати та лікувати вроджені захворювання до народження.

Команда сподівається, що завдяки подальшим дослідженням ці інноваційні органоїди зможуть реалізувати свій потенціал у регенеративній медицині та персоналізованому моделюванні захворювань.

Раніше ми писали, що в Японії вперше клонували свиню для пересадки органів людині.

Нагадаємо, ми розповідали, що науковці хочуть виростити людину у штучній матці.

Також ми повідомляли, що дослідники з Великої Британії та США вперше в історії змогли створити ембріони людей штучним способом.