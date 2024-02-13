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В Японії вперше клонували свиню для пересадки органів людині

13 лютого 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Японії вперше клонували свиню для пересадки органів людині
Клонована свиня. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Японії вчені змогли вперше провести клонування свині. Це було зроблено з метою використання для пересадки органів людині у майбутньому.

Про це повідомила компанія PorMedTec.

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Клонування свині

Вченим вдалося клонувати порося, використовуючи для цього імпортовані зі США клітини.

У матеріалі йдеться, що органи "штучних" тварин у перспективі можна буде пересадити людині без відторгнення.

У 2024 році планується розпочати експерименти з пересадки органів свині в тіло мавпи — це стане проміжним етапом між пересадкою в тіло людини.

Зазначається, що останніми роками дослідження ксенотрансплантації від свині до людини привернули більше уваги, оскільки це може допомогти отримати органи для трансплантації.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження 3500-річного скелету нубійської жінки закінчилося дійсно страшним відкриттям — небезпечною хворобою, яка вражає і сучасних людей

Крім того, вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці.

наука
тварини
Японія
медицина
трансплантація органів
клони

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