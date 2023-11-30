Находка археологов — в грязевых ваннах Италии удивительные артефакты пролежали 2300 лет

Найденный артефакт в Италии. Фото: Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

В итальянском городе Сан-Кашано-дей-Баньи археологи обнаружили артефакты, скрытые в лечебных грязевых ваннах на протяжении более двух тысяч лет. Эксперты утверждают, что это открытие является одним из наиболее значимых в истории этой области.

Об этом сообщает IFLScience.

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В сообщении говорится, что за три года активных исследований команда откопала двадцать четыре статуи, тысячи драгоценных монет из золота, серебра и бронзы, а также другие ценные предметы, относящиеся к периоду между ІІ веком до нашей эры и І веком нашей эры.

Найденные артефакты в грязевых ваннах Италии. Фото:

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

"Статуи, превосходно сохранившиеся благодаря грязи, в которой они были спрятаны, изображают греко-римских божеств, включая богиню здоровья Гигиею и бога исцеления Аполлона", — говорится в сообщении.

Эти находки ярко демонстрируют период значительных культурных изменений в древней Тоскане, особенно взаимодействие этрусков и римлян. Статуи не только иллюстрируют конфликты, но и гармонию между двумя цивилизациями, что подтверждается надписями на этрусском и латинском языках.

Найденные артефакты в грязевых ваннах Италии. Фото:

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Почему археологи нашли драгоценности именно в грязевых ваннах

Обнаружение драгоценностей в грязевых ваннах археологами в Сан-Кашано-дей-Баньи выделяет их историческую роль как зоны исцеления. Этот курорт до сих пор ценится за лечебные качества своих грязей. Найденные статуи, изображающие людей, борющихся с болезнями, свидетельствуют о многовековом применении этих ванн в медицинских целях. Это объясняет, почему уникальные артефакты были найдены именно в грязевых ваннах.

Руководитель раскопок Эмануэле Мариотти описал эту находку как капсулу времени, которая еще предстоит быть полностью изученной, открывая уникальное окно в историю и культуру этрусков и римлян в древности.

Найденные артефакты в грязевых ваннах Италии. Фото:

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Напомним, что во время археологических раскопок в Турции археологи обнаружили таблички с неизвестным языком 3000-летней давности. Ученые рассказывают, что этот новый язык почти невозможно расшифровать.

Кроме того, недавно в Польше обнаружили останки женщины и ребенка XVII века, которые могли быть вампирами.