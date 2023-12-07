Археолог сломал таинственное проклятие фараонов, секрет смертей раскрыт

Проклятие египетских фараонов убивало людей. Фото: Новини.LIVE

Годами ученые пытались разгадать настоящую тайну "проклятия фараонов". Почему каждый, кто врывался в древнюю египетскую гробницу, через некоторое время болел и умирал от неизвестной болезни? Снять печать смерти удалось ведущему египетскому археологу Захи Хавассу.

О настоящей научной причине смертей ученый рассказал изданию The US Sun.

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Страшная легенда о проклятии древнеегипетских царей зародилась в 1920–1930-х годах после того, как британский археолог Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона в долине царей. Тогда исследователи якобы нашли в усыпальнице гранитную плиту, на которой было написано, что нарушивший покой фараона будет подвергнут проклятию.

Когда некоторые члены экспедиции или другие лица, связанные с раскопками, умерли при загадочных обстоятельствах или стали жертвами несчастных случаев, это привело к распространению слухов о проклятии.

По меньшей мере, 6 человек умерли, а один из них, Лорд Карнавон, слишком быстро погиб после открытия могилы. Врачи установили, что причиной стали осложнения, возникшие в результате инфекции.

Английский египтолог Говард Картер у золотого саркофага Тутанхамона в Египте, 1922 год. Фото: Getty Images

Первые попытки разгадать тайну?

С тех пор многие исследователи пытались разгадать тайну смертей тех, кто после "нарушения сна" фараонов умирал от неизвестной инфекции или болезни.

Большинство ученых пришли к мнению, что виной мог быть специфический грибок, а именно аспергилл, который может находиться в грязи, пыли и воздухе, а также обладают свойствами вызывать острые респираторные инфекции, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

Что узнал о "проклятии фараонов" Захи Хавасс?

По мнению легендарного археолога, причиной был совсем не грибок. Дело в том, что в гробнице с мумией могут содержаться невидимые микробы, способные вызвать инфекции у входящих туда археологов сразу после открытия.

"Когда в гробнице находится мумия, в этой мумии есть микробы, которых вы не видите. Раньше археологи спешили, заходили в гробницы, заражались микробами и умирали", — сказал ученый.

Чтобы избежать этого, Хавасс и его коллеги принимают меры предосторожности, оставляя место раскопок на полчаса после открытия, чтобы обеспечить "очистку" помещения от микробов, присутствующих в воздухе.

Археолог, бывший государственный министр по делам древностей Египта Захи Хавасс. Фото: Getty Images

Археолог приводит пример работы с недавно обнаруженной гробницей, где был найден запечатанный саркофаг весом 25 тонн примерно в 19 метрах под землей.

"Крышка саркофага весила около шести тонн. Ее оставили открытой на пол часа, пока не исчез плохой воздух. Я сунул голову и ничего. Проклятие фараонов — это просто микробы", — резюмировал Хавасс.

Он подчеркивает, что такие меры безопасности, как проветривание, помогают избежать опасностей, связанных с "проклятием".

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