Ученые показали лицо женщины, принадлежавшей к исчезнувшей таинственной цивилизации

Исчезнувшие цивилизации оживают — воссоздано лицо женщины таинственного народа набатеи
Еще в третьем веке до нашей эры на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии простиралось загадочное Набатейское царство, славившееся своей столицей Петра. На сегодня ученым мало известно о народе набатеи. Однако новые раскопки и исследования с применением современных технологий открывают таинственный занавес прошлого цивилизации.
Так, как сообщает издание Live Sciеnce , исследователи из Саудовской Аравии смогли воспроизвести внешность женщины, жившей 2000 лет назад. Это первая и пока единственная реконструкция внешности человека, которая принадлежала к народу набатеи.
Что еще известно о Набатейском царстве и его столице?
Если коротко, то столица Петра была центром международной торговли. Здесь пересекались пути из южной части Аравии и стран, которые омывались Средиземным морем того времени. Период расцвета этого старого государства был примерно в 6 веке до нашей эры.
Однако Набатеи до сих пор остаются неразгаданной тайной ученых. Дело в том, что после них не осталось никаких текстов, писаний, артефактов, как, например, после египтян. Они словно бесследно исчезли, таинственно растворились во времени.
Но сегодня ученые продолжают раскопки и находят новые артефакты и захоронения в надежде пролить свет на историю народа набатеи.
"Набатеи — это определенная загадка: мы знаем много, но в то же время мы знаем очень мало, потому что они не оставили никаких литературных текстов или записей. Раскопки этой гробницы были прекрасной возможностью узнать больше об их представлении о загробной жизни", — сказала National Geographic археолог Лайла Неме, которая являлась директором проекта.
Раскопки гробницы, позволившие заглянуть в далекое прошлое
Еще в 2015 году исследователи проводили раскопки на северо-западе Саудовской Аравии, а именно в городе Хегра, расположенном в оазисе Аль-Ула и внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Именно в Хегра находится несколько высеченных в скалах гробниц со многими захоронениями. А в одном из захоронений ученые обнаружили 80 скелетов. Один из них принадлежал женщине, которая сегодня стала лицом народа набатеи.
Именно в гробнице Джебель-Ахмар ученые обнаружили останки женщины, которую ласково назвали "Хинат" в честь надписи на внешней части гробницы.
Реконструкция лица женщины из Набатейского царства
Сейчас, когда в разных странах мира у ученых есть неоценимый опыт реконструкции, аравийские археологи решили тоже попытаться выполнить подобную работу.
В реконструкции облика женщины из народа набатеи участвовала археолог Лайла Неме. По словам исследовательницы, на момент смерти Хинат было не больше 50 лет. Она была невысокого роста, примерно 1 м 60 см. Исходя из ее погребения, женщина принадлежала среднему классу.
Для того чтобы узнать, как она выглядела, приобщили криминалистов и палеопатологов. Ученые сделали компьютерную томографию черепа. Далее с помощью 3D-принетра распечатали ее бюст.
Сегодня бюст Хинат украшает местный музей города Херге.
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