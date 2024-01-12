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Исчезнувшие цивилизации оживают — воссоздано лицо женщины таинственного народа набатеи

12 января 2024 18:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые показали лицо женщины, принадлежавшей к исчезнувшей таинственной цивилизации
Глаза женщины, жившей 2000 лет назад в таинственном Набатейском царстве. Изображение: Royal Commission for AlUla
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Еще в третьем веке до нашей эры на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии простиралось загадочное Набатейское царство, славившееся своей столицей Петра. На сегодня ученым мало известно о народе набатеи. Однако новые раскопки и исследования с применением современных технологий открывают таинственный занавес прошлого цивилизации.

Так, как сообщает издание Live Sciеnce , исследователи из Саудовской Аравии смогли воспроизвести внешность женщины, жившей 2000 лет назад. Это первая и пока единственная реконструкция внешности человека, которая принадлежала к народу набатеи.

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Что еще известно о Набатейском царстве и его столице?

Если коротко, то столица Петра была центром международной торговли. Здесь пересекались пути из южной части Аравии и стран, которые омывались Средиземным морем того времени. Период расцвета этого старого государства был примерно в 6 веке до нашей эры.

Однако Набатеи до сих пор остаются неразгаданной тайной ученых. Дело в том, что после них не осталось никаких текстов, писаний, артефактов, как, например, после египтян. Они словно бесследно исчезли, таинственно растворились во времени.

Но сегодня ученые продолжают раскопки и находят новые артефакты и захоронения в надежде пролить свет на историю народа набатеи.

"Набатеи — это определенная загадка: мы знаем много, но в то же время мы знаем очень мало, потому что они не оставили никаких литературных текстов или записей. Раскопки этой гробницы были прекрасной возможностью узнать больше об их представлении о загробной жизни", — сказала National Geographic археолог Лайла Неме, которая являлась директором проекта.

Раскопки гробницы, позволившие заглянуть в далекое прошлое

Еще в 2015 году исследователи проводили раскопки на северо-западе Саудовской Аравии, а именно в городе Хегра, расположенном в оазисе Аль-Ула и внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно в Хегра находится несколько высеченных в скалах гробниц со многими захоронениями. А в одном из захоронений ученые обнаружили 80 скелетов. Один из них принадлежал женщине, которая сегодня стала лицом народа набатеи.

 

Пропавшие цивилизации оживают — воссоздано лицо женщины таинственного народа набатеи
Джебель-Ахмар в городе Хегре является домом около 18 захоронений, включая то, где были обнаружены останки Хинат. Фото: Royal Commission for Alula

Именно в гробнице Джебель-Ахмар ученые обнаружили останки женщины, которую ласково назвали "Хинат" в честь надписи на внешней части гробницы.

 

Ученые впервые воспроизвели лицо женщины, принадлежавшей к исчезнувшему таинственному народу набатеи
Остатки женщины Хинат в одном из захоронений в гробнице Джебель-Ахмар. Фото: CNRS-HERITAGE COMMISSION

Реконструкция лица женщины из Набатейского царства

Сейчас, когда в разных странах мира у ученых есть неоценимый опыт реконструкции, аравийские археологи решили тоже попытаться выполнить подобную работу.

В реконструкции облика женщины из народа набатеи участвовала археолог Лайла Неме. По словам исследовательницы, на момент смерти Хинат было не больше 50 лет. Она была невысокого роста, примерно 1 м 60 см. Исходя из ее погребения, женщина принадлежала среднему классу.

Для того чтобы узнать, как она выглядела, приобщили криминалистов и палеопатологов. Ученые сделали компьютерную томографию черепа. Далее с помощью 3D-принетра распечатали ее бюст.

 

Реконструкция лица женщины из Набатейского царства
Реконструкция лица женщины из Набатейского царства. Изображение: ADAGP Paris/ Philippe Froesch

Сегодня бюст Хинат украшает местный музей города Херге.

 

Ученые показали лицо женщины, жившей 2000 лет назад. Чем она особенная
Лицо женщины хинат из Набатейского царства. Фото: ADAGP Paris/Philippe Froesch
Воспроизведено лицо женщины таинственного народа набатеи
Лицо женщины хинат из Набатейского царства. Фото: ADAGP Paris/Philippe Froesch
Ученые впервые воспроизвели лицо женщины, принадлежавшей к пропавшему таинственному народу
Лицо женщины хинат из Набатейского царства. Фото: ADAGP Paris/Philippe Froesch

 

Ранее мы писали, что ученые воспроизвели лицо мальчика со странным черепом, который жил в Норвегии 8300 лет назад.

Напомним, мы рассказывали, что исследователям удалось изъять ДНК женщины, жившей 25 тысяч лет назад, из найденного кулона.

Также мы сообщали, что ученые воспроизвели лицо настоящего человека-дракона.

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