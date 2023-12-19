Виявлено рештки справжнього дракона — істота вирізняється з-поміж інших

Японський мозазавр "Синій дракон". Зображення: ts2.space

Здавалося б, дракони — це лише фантастичні звірі, які зустрічаються в міфах, легендах та переказах різних народів. Проте, схожі за описом істоти дійсно колись населяли нашу планету. І нещодавно вчені натрапили на рештки загадкового хижака. Новий вид порівняли із небезпечною міфічною твариною й навіть дали йому відповідну назву — "Синій дракон".

Так, відомо, що рештки прадавньої тварини було знайдено в Японії командою дослідників на чолі з палеонтологом з Університету Цинциннаті Такуя Коніші. Своє дослідження вони оприлюднили в Journal of Systematic Palaeontology, пише ScienceAlert.

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Де знайшли істоту?

Скам'янілість було знайдена біля річки Арідагава в префектурі Вакаяма. Що найбільше здивувало вчених, так це те, що екземпляр був повний і напрочуд гарно зберігся. Що є рідкістю серед палеонтологічних відкриттів.

Графіка скам'янілих останків блакитного дракона. Зображення: Takuya Konishi

Чому її назвали "Синім драконом"?

По-перше, ця істота була морською й колись панувала у глибинах океану. По-друге, назва має культурне значення та резонанс із японською міфологією, де дракони є шанованими міфічними істотами, пов’язаними з водним світом. По-третє, можна знайти певні схожі риси між міфічною істотою та справжнім стародавнім хижаком.

Що відомо про прадавню істоту, яку знайшли науковці?

Як підкреслили автори наукової праці, знайдений вид, який отримав офіційну назву Megapterygius wakayamaensis (означає "великий крилатий"), не схожий ні на один вид відомий науці. Це абсолютно нова істота, яку вдалося встановити та описати.

Доісторичну тварину, вік якої становить близько 72 млн років, хоч і називають морським драконом, проте, цей вид вчені віднесли до роду мезозаврів — дуже давньої та незвичайної рептилії.

Мозазаври були головними хижаками й правили давніми океанами приблизно від 100 до 66 млн років тому. Однак, схоже, цей екземпляр мав ряд переваг.

Відкритий вид Megapterygius wakayamaensis. Зображення: Takumi

Які унікальні риси має знайдена прадавня тварина:

дихала повітрям і була теплокровною;

мала значні розміри, які можна порівняти з великою білою акулою (знайдений екземпляр був завдовжки 6 м);

наддовгі задні ласти, які, ймовірно, полегшували рух (через це він названий великим крилатим і на додачу це одна з рис, яка його об'єднує з драконами);

подовжений хвіст, який імовірно виконував ту саму функцію, що й ласти (ще одна схожість з драконами);

плавець на спині, як у акули, який імовірно допомагав рептилії швидко та точно пересуватися у воді;

майже "бінокулярний зір", що підвищувало майстерність грізного мисливця.

Вважається, що "синій дракон" використовував усі чотири свої масивні ласти разом із хвостовим плавником для плавання — безпрецедентна особливість у сучасному тваринному світі.

Варто підкреслити, що інші види, яких відносять до мезозаврів, таких рис не мають. Щобільше, зараз на Землі не живе жодна аналогічна істота, яка мала б таку морфологію тіла. Тому це унікальний екземпляр.

Новий вид мозазавра, відомого як блакитний дракон та порівняння його розмірів з людиною. Зображення: Takumi

Яке значення має знайдений вид Megapterygius wakayamaensis для науки?

Це відкриття не просто додає нового члена до родини мозазаврів. Це змінює наше розуміння еволюції морських хижаків і додає інтриги нашим знанням про стародавні екосистеми, які давно розчинилися у часі.

Зокрема, новий вид кидає виклик розумінню того, як насправді переміщалися у воді такі морські рептилії. Наприклад, плезіозаври, які мешкали в океанах у той самий час, що й мозазаври, для того, щоб набирати швидкість, використовували свої кінцівки, а не хвіст.

Учені вважають, що більшість плезіозаврів не могли конкурувати з мозазаврами, як хижаки, але незрозуміло, чи пов'язано це з їхнім різним способом переміщення у воді.

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