Обнаружены останки настоящего дракона — существо отличается от других

Японский мозазавр "Синий дракон". Изображение: ts2.space

Казалось бы, драконы — это лишь фантастические звери, встречающиеся в мифах, легендах и преданиях разных народов. Однако похожие по описанию существа действительно когда-то населяли нашу планету. И недавно ученые наткнулись на останки загадочного хищника. Новый вид сравнили с опасным мифическим животным и даже дали ему соответствующее название — "Синий дракон".

Так, известно, что останки древнейшего животного были найдены в Японии командой исследователей во главе с палеонтологом из Университета Цинциннати Такуя Кониши. Свое исследование они обнародовали в Journal of Systematic Palaeontology, пишет ScienceAlert.

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Окаменелость была найдена у реки Аридагава в префектуре Вакаяма. Что больше всего удивило ученых, так это то, что экземпляр был полон и удивительно хорошо сохранился. Это редкость среди палеонтологических открытий.

Графика окаменелых останков голубого дракона. Изображение: Takuya Konishi

Почему его назвали "Синим драконом"?

Во-первых, это существо было морским и когда-то царило в глубинах океана. Во-вторых, название имеет культурное значение и резонанс с японской мифологией, где драконы уважаемые мифические существа, связанные с водным миром. В-третьих, можно найти определенные схожие черты между мифическим существом и настоящим древним хищником.

Что известно о древнем существе, которое нашли ученые?

Как подчеркнули авторы научной работы, найденный вид, получивший официальное название Megapterygius wakayamaensis (означающий "большой крылатый"), не похож ни на один вид известный науке. Это совершенно новое существо, которое удалось установить и описать.

Доисторическое животное, возраст которого составляет около 72 млн лет, хоть и называют морским драконом, однако этот вид ученые отнесли к роду мезозавров — очень древней и необычной рептилии.

Мозазавры были главными хищниками и правили древними океанами примерно от 100 до 66 млн лет назад. Однако похоже, этот экземпляр обладал рядом преимуществ.

Открытый вид Megapterygius wakayamaensis. Изображение: Takumi

Какие уникальные черты имеет найденное древнее животное:

дышало воздухом и было теплокровным;

имело значительные размеры, сопоставимые с большой белой акулой (найденный экземпляр был длиной 6 м);

сверхдлинные задние ласты, которые, вероятно, облегчали движение (из-за этого он назван большим крылатым и вдобавок это одна из черт, которая его объединяет с драконами);

удлиненный хвост, предположительно выполнявший ту же функцию, что и ласты (еще одно сходство с драконами);

пловец на спине, как у акулы, который, вероятно, помогал рептилии быстро и точно передвигаться в воде;

почти "бинокулярное зрение", что повышало мастерство грозного охотника.

Считается, что "синий дракон" использовал все свои четыре массивные ласты вместе с хвостовым плавником для плавания — беспрецедентная особенность в современном животном мире.

Следует подчеркнуть, что другие виды, относимые к мезозаврам, таких черт не имеют. Более того, сейчас на Земле не живет ни одно аналогичное существо, которое имело бы такую морфологию тела. Поэтому это уникальный экземпляр.

Новый вид мозазавра, известный как голубой дракон и сравнение его размеров с человеком. Изображение: Takumi

Какое значение имеет найденный вид Megapterygius wakayamaensis для науки?

Это открытие не просто добавляет нового члена в семью мозазавров. Это изменяет наше понимание эволюции морских хищников и добавляет интриги нашим знаниям о древних экосистемах, давно растворившихся во времени.

В частности, новый вид бросает вызов пониманию того, как в действительности перемещались в воде такие морские рептилии. Например, плезиозавры, обитавшие в океанах в то же время, что и мозазавры, для того чтобы набирать скорость, использовали свои конечности, а не хвост.

Ученые считают, что большинство плезиозавров не могли конкурировать с мозазаврами как хищники, но непонятно, связано ли это с их разным способом перемещения в воде.

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