Вчені назвали найсмертоноснішого стародавнього морського хижака

Гігантський мозазавр полює на акулу. Фото: Jurassic World

Найбільшими тваринами, які коли-небудь жили на нашій планеті, були стародавні монстри з глибин океану. Вони ж були й найнебезпечнішими хижаками. Проте, хто з них був найсмертоноснішим?

Вчені спробували відповісти на це складне питання порівнявши стародавніх морських хижаків з юрського та крейдяного періодів, пише IFLScience.

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2009 року в Норвегії археологи натрапили на таємничі рештки доісторичної тварини. Вивчаючи знайдені кістки, вчені прийшли до висновку, що ця істота мала силу укусу в чотири рази сильнішу, ніж у тиранозавра рекса. Просто уявіть собі! Свою здобич вона розкушує як соковитий бісквіт.

Довгий час ім'я цього монстра залишалося невідомим. Лише 2012 року вчені змогли ствердно сказати, що це Pliosaurus funkei (Пліозавр).

Морське чудовисько Pliosaurus funkei поруч з людиною. Фото: Wikipedia

Що відомо про стародавніх хижаків пліозаврів?

Пліозавр — це один рід, з кількох груп сімейства Pliosauridae, які жили протягом юрського та раннього крейдяного періодів.

Таку досить цікаву назву істоті дав англійський палеонтолог Річард Оуен 1841 року. З давньогрецької мови "Pliosaurus" дослівно перекладається як "більше" та "ящірка", тобто велика ящірка.

Воно й не дивно, що назва саме така, адже ці морські хижаки були справді величезні. При цьому вони мали надмасивну голову з потужною щелепою.

Морський хижак пліозавр. Фото: crusadersofiroq.obsidianportal.com

Що відомо про найбільшого монстра роду Pliosaurus

У Франції було знайдено рештки морського чудовиська Lorrainosaurus (лотаринозавр), вік якого сягає близько 170 млн років.

Як показала знахідка, коли ці морські хижаки еволюціонували від менших за розміром своїх родичів, Плезіозаврів, до страшних істот, відомих як "морські вбивці", це призвело до створення їхньої нової групи під назвою Thalassophonea.

Як зазначив науковий співробітник Музею природознавства в Білефельді Свен Сакс, "Лотаринозавр був одним з перших дійсно масивних пліозаврів. Він поклав початок пануванню мегахижаків серед морських рептилій, яке тривало близько 80 млн років".

Lorrainosaurus. Фото: University of Portsmouth

Хто такі Мозазаври і чи були вони суперниками Плеозаврів?

Мозазавр (Mosasaurus) був великою морською рептилією, яка жила в кінці крейдяного періоду, приблизно 70-66 мільйонів років тому. Він належав до групи рептилій, які були могутніми хижаками, пристосованими до водного способу життя.

Мозазавр був одним з найбільших і найвідоміших представників родини, досягаючи в довжину до 15-18 метрів. Вони мали видовжене тіло, обтічні форми, потужні щелепи та ласти. Їхні сильні щелепи мали численні гострі зуби, що дозволяло їм ефективно ловити та споживати здобич.

Цікаво, що ці істоти не були справжніми динозаврами, а скоріше рептиліями, які еволюціонували від наземних предків і пристосувалися до повністю водного способу життя.

Стародавній морський хижак Мозазавр. Фото: dinosaurpictures.org

Пліозавр проти мозазавра — хто сильніший?

Людство навряд стане свідком смертельного поєдинку пліозавра та мозозавра. Та й у прадавні часи таке протистояння ніколи не траплялось, адже ці істоти жили у різний період часу. Мозазаври з'явилися пізніше, в пізній крейді, пропустивши епоху пліозаврів на десятки мільйонів років.

Та у вчених є кілька обґрунтованих припущень про те, як могла розгорнутися боротьба, якби вони жили в одних і тих же водах.

Що стосується розмірів, то Mosasaurus hoffmanni був довшим — 17 м порівняно з 12 м Pliosaurus funkei. Однак мозазаври були зазвичай худішими та мали витягнутий череп, тоді як пліозаври мали великі кремезні голови. Це давало їм силу укусу, здатну перегризати величезними зубами гігантську здобич, як іхтіозаври, тоді як мозазаври, як правило, хапали гострими зубами та ковтали здобич цілою.

Якщо судити за силою укусу, то перевага, найімовірніше, буде на боці пліозаврів. Однак, враховуючи кількість зубів, перемога може бути за мезозаврами.

Можна однозначно сказати одне — якби один з цих монстрів дожив до ери людей, ми б навряд подорожували океанами на кораблях і точно жили б у світі без яхт.

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