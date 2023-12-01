Динозаври вкрали у людства довголіття — вчений висунув неймовірну теорію

Динозавр, що жив під час Юрського періоду. Зображення: Warpaintcobra/Getty Images

Здається, тепер людство знає, кого звинувачувати у тому, що життя швидкоплинне та занадто коротке. Безсердечні та злі динозаври! Так, вчені давно помітили істотну різницю між тим, як швидко старіють ссавці, зокрема людина, і тим, як цей процес проходить у багатьох видів рептилій і амфібій. Ця розбіжність могла бути наслідком домінування динозаврів на Землі мільйони років тому, під час критичного періоду історії ссавців.

Таке припущення зробив мікробіолог Жоао Педро де Магальянс з Університету Бірмінгема у Великобританії. Свою наукову працю, яку назвав "гіпотезою про вузьке місце довголіття" ("longevity bottleneck hypothesis"), він опублікував у журналі BioEssays, пише видання ScienceAlert.

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Як люди втратили здатність жити довго

Вчений висунув наступну цікаву гіпотезу: коли на Землі правили динозаври, набагато меншим ссавцям необхідно було мати здатність швидко розмножуватися, щоб вижити, а це означає, що гени довшої тривалості життя, можливо, були відкинуті в ході еволюції.

Таким чином ссавці в юрському та крейдяному періодах розвинули наступний підхід — живи швидко, помирай молодим. І, схоже, він досі працює.

"Деякі з найдавніших ссавців були змушені жити в нижній частині харчового ланцюга і, ймовірно, витратили 100 мільйонів років у епоху динозаврів, еволюціонуючи, щоб вижити завдяки швидкому розмноженню. Я припускаю, що цей тривалий період еволюційного тиску вплинув на те, як ми, люди, старіємо", — пояснює де Магальянс.

Череп тиранозавра у музеї. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Що ще динозаври в нас украли

Якщо подумати, швидке старіння може бути не єдиною рисою, яку люди успадкували з тих часів. Так, у науковій праці йдеться про те, що наші дуже давні предки з роду евтерієвих ссавців, мабуть, втратили певні ферменти приблизно за часів динозаврів — ферменти, які відновлювали пошкодження, спричинені ультрафіолетовим світлом.

Цікаво, що навіть у сумчастих і однопрохідних не вистачає принаймні одного з трьох ферментів, що відновлюють УФ-випромінювання, відомих як фотоліази. Важко сказати, чи пов’язано це з їх власною відносно скороченою тривалістю життя.

Одне з припущень говорить, втрата сталася через те, що ссавці почали вести нічний спосіб життя, щоб залишатися в безпеці. Тож, тепер через мільйони років ми компенсуємо це сонцезахисним кремом.

Вчений помітив й інші не менш цікаві деталі. До прикладу, деякі рептилії, включаючи алігаторів, можуть відрощувати зуби протягом усього життя. Тоді як ссавці й очевидно люди не мають такої здатності. Це може бути той самий результат генетичного відбору, який сягає сотень тисячоліть тому.

"Хоча на цей час це лише гіпотеза, існує багато точок зору, які інтригують, в тому числі перспектива того, що рак частіше зустрічається у ссавців, ніж у інших видів, через швидкий процес старіння", — говорить де Магальянс.

Він додав, що додаткове розуміння факторів старіння може бути корисним в боротьбі з віковими захворюваннями, включаючи деменцію та інсульт.

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