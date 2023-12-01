Динозавры украли у человечества долголетие — ученый выдвинул невероятную теорию

Динозавр, живший во время Юрского периода. Изображение: Warpaintcobra/Getty Images

Кажется, теперь человечество знает, кого винить в том, что жизнь быстротечна и слишком коротка. Бессердечные и злые динозавры! Так, ученые давно заметили существенную разницу между тем как быстро стареют млекопитающие, в том числе человек, и тем, как этот процесс проходит у многих видов рептилий и амфибий. Это расхождение могло быть следствием доминирования динозавров на Земле миллионы лет назад во время критического периода истории млекопитающих.

Такое предположение сделал микробиолог Жоао Педро де Магальянс из Университета Бирмингема в Великобритании. Свою научную работу, которую назвал "гипотезой об узком месте долголетия" ("longevity bottleneck hypothesis"), он опубликовал в журнале BioEssays, пишет издание ScienceAlert.

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Ученый выдвинул следующую интересную гипотезу: когда на Земле правили динозавры, гораздо меньшим млекопитающим необходимо было обладать способностью быстро размножаться, чтобы выжить, а это значит, что гены более длительной жизни, возможно, были отброшены в ходе эволюции.

Таким образом, млекопитающие в юрском и меловом периодах развили следующий подход — живи быстро, умирай молодым. И, похоже, он все еще работает.

"Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить в нижней части пищевой цепи и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров, эволюционируя, чтобы выжить благодаря быстрому размножению. Я предполагаю, что этот длительный период эволюционного давления повлиял на то, как мы, люди, стареем", — объясняет де Магальянс.

Череп тираннозавра в музее. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Что еще динозавры у нас украли

Если подумать, быстрое старение может быть не единственной чертой, которую унаследовали люди с тех пор. Так, в научной работе говорится, что наши очень древние предки из рода эвтериевых млекопитающих, по-видимому, потеряли определенные ферменты примерно во времена динозавров — возобновлявшие повреждения ферменты, вызванные ультрафиолетовым светом.

Интересно, что даже у сумчатых и однопроходных не хватает по крайней мере одного из трех ферментов, восстанавливающих УФ-излучение, известных как фотолиаза. Сложно сказать, связано ли это с их собственной относительно сокращенной продолжительностью жизни.

Одно из предположений говорит, что потеря произошла из-за того, что млекопитающие начали вести ночной образ жизни, чтобы оставаться в безопасности. Теперь спустя миллионы лет мы компенсируем это солнцезащитным кремом.

Ученый подметил и другие не менее интересные детали. К примеру, некоторые рептилии, включая аллигаторов, могут отращивать зубы на протяжении всей жизни. В то время как млекопитающие и очевидно люди не обладают такой способностью. Это может быть тот же результат генетического отбора, который достигает сотен тысячелетий назад.

"Хотя в настоящее время это лишь гипотеза, существует много интригующих точек зрения, в том числе перспектива того, что рак чаще встречается у млекопитающих, чем у других видов, из-за быстрого процесса старения", — говорит де Магальянс.

Он добавил, что дополнительное понимание факторов старения может оказаться полезным в борьбе с возрастными заболеваниями, включая деменцию и инсульт.

Раньше мы рассказывали, были ли динозавры долгожителями и какой вид мог прожить больше всего лет.

Напомним, мы сообщали о смертоносных доисторических существах, которых ученые назвали адскими свиньями.

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