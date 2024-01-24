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Как питались европейцы 5000 лет назад — ученые исследовали блюдо времен неолита

24 января 2024 17:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что ели европейцы во времена неолита — ученые изучили блюдо возрастом 5000 лет
Питание европейцев во времена неолита. Изображение: kidzfeed.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Рацион европейцев даже 5000 лет назад был достаточно разнообразен. Блюда могли состоять из многих компонентов, а главное — были вкусными. Это удалось выяснить ученым, исследовав остатки сгоревшей пищи, сохранившиеся на поверхности древней керамической посуды.

Так, исследователи из Центра совместных исследований Кильского университета узнали, что именно ели люди, жившие в Восточном Гольштейне, Германия, во времена неолита. Их научный труд был опубликован в PLOS ONE, пишет Phys.org.

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Ученые сосредоточились на изучении обгоревших остатков пищи, найденных на поверхности керамических сосудов из неолитического поселения Ольденбург LA 77 в Остгольштейне.

Один из авторов исследования Люси Кубьяк-Мартенс отмечает, если животные жиры поглощаются керамикой и оставляют ученым заметный сигнал, то компоненты растительной пищи можно обнаружить только в подгоревшей пищевой корочке, которая встречается не так уж часто, а потому ценна для понимания тогдашнего рациона.

 

Что ели европейцы во времена неолита - ученые исследовали блюдо в возрасте 5000 лет
5000-летняя обгорелая пищевая корочка на керамическом фрагменте. Авторство: Kiel University

Чтобы определить, что лежало на тарелке древнего человека, специалисты использовали сканирующую электронную микроскопию и химический анализ.

В результате ученые узнали, что одно из блюд европейца времен неолита состояло из следующих компонентов:

  • зерна эммера (Triticum dicoccum) или так называемая крахмальная пшеница;
  • зерна ячменя;
  • семена белой гусиной лапки — дикорастущее многолетнее травянистое растение, которое растет как сорняк и дает много крахмалистых семян;
  • молочные продукты.

По сути, это была такая молочная каша с полезными злаками и дикими растениями. Ячмень собирали в молочной спелости и готовили подобно зеленой спельте, которую традиционно производят в Баден-Вюртемберге. Эммер перерабатывался в пророщенном состоянии, что придавало каше сладкий вкус.

Ученые предполагают, что крупы и молочные продукты перерабатывались в кашу для ежедневного употребления в тех же сосудах и составляли сбалансированную диетическую основу рациона.

Это открытие демонстрирует, что еда в эпоху неолита была отнюдь не мягкой, а достаточно разнообразной. Люди имели очень дифференцированный и хороший вкус.

 

Чем питались люди в Европе во времена неолита - ученые исследовали блюдо 5000-летней давности
Микроскопическое изображение пищевой корки с несколькими незрелыми зернами ячменя. Авторство: Kiel University

Это исследование показало, насколько важен многометодный подход для реконструкции неолитических рецептов, созданных из различных ингредиентов. 

Также оно расширяет наше понимание того, насколько длительный и сложный процесс превращения растений в пищу в период, следовавший за внедрением сельскохозяйственного образа жизни и культивируемых растений в северо-центральной Европе.

Ранее мы писали, что во время раскопок древнего захоронения археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой распятия.

Напомним, мы рассказывали, что ученые раскрыли тайну вымирания трехметровых человекоподобных существ из Китая.

Также мы сообщали, что исследователи воссоздали лицо мальчика, который жил в Норвегии 8300 лет назад и имел очень странную форму черепа.

наука
еда
археология
исследование
старинные блюда
пшеница

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