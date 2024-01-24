Что ели европейцы во времена неолита — ученые изучили блюдо возрастом 5000 лет

Питание европейцев во времена неолита. Изображение: kidzfeed.com

Рацион европейцев даже 5000 лет назад был достаточно разнообразен. Блюда могли состоять из многих компонентов, а главное — были вкусными. Это удалось выяснить ученым, исследовав остатки сгоревшей пищи, сохранившиеся на поверхности древней керамической посуды.

Так, исследователи из Центра совместных исследований Кильского университета узнали, что именно ели люди, жившие в Восточном Гольштейне, Германия, во времена неолита. Их научный труд был опубликован в PLOS ONE, пишет Phys.org.

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Один из авторов исследования Люси Кубьяк-Мартенс отмечает, если животные жиры поглощаются керамикой и оставляют ученым заметный сигнал, то компоненты растительной пищи можно обнаружить только в подгоревшей пищевой корочке, которая встречается не так уж часто, а потому ценна для понимания тогдашнего рациона.

5000-летняя обгорелая пищевая корочка на керамическом фрагменте. Авторство: Kiel University

Чтобы определить, что лежало на тарелке древнего человека, специалисты использовали сканирующую электронную микроскопию и химический анализ.

В результате ученые узнали, что одно из блюд европейца времен неолита состояло из следующих компонентов:

зерна эммера (Triticum dicoccum) или так называемая крахмальная пшеница;

зерна ячменя;

семена белой гусиной лапки — дикорастущее многолетнее травянистое растение, которое растет как сорняк и дает много крахмалистых семян;

молочные продукты.

По сути, это была такая молочная каша с полезными злаками и дикими растениями. Ячмень собирали в молочной спелости и готовили подобно зеленой спельте, которую традиционно производят в Баден-Вюртемберге. Эммер перерабатывался в пророщенном состоянии, что придавало каше сладкий вкус.

Ученые предполагают, что крупы и молочные продукты перерабатывались в кашу для ежедневного употребления в тех же сосудах и составляли сбалансированную диетическую основу рациона.

Это открытие демонстрирует, что еда в эпоху неолита была отнюдь не мягкой, а достаточно разнообразной. Люди имели очень дифференцированный и хороший вкус.

Микроскопическое изображение пищевой корки с несколькими незрелыми зернами ячменя. Авторство: Kiel University

Это исследование показало, насколько важен многометодный подход для реконструкции неолитических рецептов, созданных из различных ингредиентов.

Также оно расширяет наше понимание того, насколько длительный и сложный процесс превращения растений в пищу в период, следовавший за внедрением сельскохозяйственного образа жизни и культивируемых растений в северо-центральной Европе.

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