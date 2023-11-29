Ученые назвали самого смертоносного древнего морского хищника

Гигантский мозазавр охотится на акулу. Фото: Jurassic World

Самыми большими животными, когда-либо жившими на нашей планете, были древние монстры из глубин океана. Они же были и самыми опасными хищниками. Однако кто из них был самым смертоносным?

Ученые попытались ответить на этот сложный вопрос сравнив древних морских хищников из юрского и мелового периодов, пишет IFLScience.

Читайте также:

Кто такой Predator X?

В 2009 году в Норвегии археологи натолкнулись на таинственные останки доисторического животного. Изучая найденные кости, ученые пришли к выводу, что это существо имело силу укуса в четыре раза сильнее, чем у тираннозавра рекса. Просто представьте себе! Свою добычу оно раскусывает как сочный бисквит.

Долгое время имя этого монстра оставалось неизвестным. Только в 2012 году ученые смогли утвердительно сказать, что это Pliosaurus funkei (Плиозавр).

Морское чудовище Pliosaurus funkei рядом с человеком. Фото: Wikipedia

Что известно о древних хищниках плиозаврах?

Плиозавр — один род, из нескольких групп семейства Pliosauridae, живших в течение юрского и раннего мелового периодов.

Такое интересное название существу дал английский палеонтолог Ричард Оуэн в 1841 году. С древнегреческого языка "Pliosaurus" дословно переводится как "больше" и "ящерица", то есть большая ящерица.

Неудивительно, что название именно такое, ведь эти морские хищники были действительно огромны. При этом у них была сверхмассивная голова с мощной челюстью.

Морской хищник плиозавр. Фото: crusadersofiroq.obsidianportal.com

Что известно о крупнейшем монстре рода Pliosaurus

Во Франции были найдены останки морского чудовища Lorrainosaurus (лотаринозавр), возраст которого составляет около 170 млн лет.

Как показала находка, когда эти морские хищники эволюционировали от меньших по размеру своих родственников, Плезиозавров, до страшных существ, известных как морские убийцы, это привело к созданию их новой группы под названием Thalassophonea.

Как отметил научный сотрудник Музея естествознания в Билефельде Свен Сакс, "Лотаринозавр был одним из первых действительно массивных плиозавров. Он положил начало господству мегахищников среди морских рептилий, которое длилось около 80 млн лет".

Lorrainosaurus. Фото: University of Portsmouth

Кто такие Мозазавры и были ли они соперниками Плеозавров?

Мозазавр (Mosasaurus) был большой морской рептилией, жившей в конце мелового периода, примерно 70-66 миллионов лет назад. Он принадлежал к группе рептилий, которые были могущественными хищниками, приспособленными к водному образу жизни.

Мозазавр был одним из самых крупных и известных представителей семьи, достигая в длину до 15-18 метров. Они имели удлиненное тело, обтекаемые формы, мощные челюсти и ласты. Их сильные челюсти имели многочисленные острые зубы, что позволяло эффективно ловить и потреблять добычу.

Интересно, что эти существа не были настоящими динозаврами, а скорее рептилиями, эволюционировавшими от наземных предков и приспособившимися к полностью водному образу жизни.

Древний морской хищник Мозазавр. Фото: dinosaurpictures.org

Плиозавр против мозазавра — кто сильнее?

Человечество вряд ли станет свидетелем смертельного поединка плиозавра и мозозавра. Да и в древние времена такое противостояние никогда не случалось бы, ведь эти существа жили в разный период времени. Мозазавры появились позже, в позднем меле, пропустив эпоху плиозавров на десятки миллионов лет.

Но у ученых есть несколько обоснованных предположений о том, как могла развернуться борьба, если бы они жили в одних и тех же водах.

Что касается размеров, то Mosasaurus hoffmanni был длиннее — 17 м по сравнению с 12 м Pliosaurus funkei. Однако мозазавры были обычно худее и имели вытянутый череп, тогда как плиозавры имели большие коренастые головы. Это давало им силу укуса, способную перегрызать огромными зубами гигантскую добычу, как ихтиозавры, тогда как мозазавры, как правило, хватали острыми зубами и глотали добычу целиком.

Если судить по силе укуса, то преимущество, вероятнее всего, будет на стороне плиозавров. Однако, учитывая количество зубов, победа может оказаться за мезозаврами.

Можно однозначно сказать одно — если бы один из этих монстров дожил до эры людей, мы вряд ли бы путешествовали по океанам на кораблях и точно жили бы в мире без яхт.

Ранее мы рассказывали о смертоносных доисторических существах, которых ученые назвали адскими свиньями.

Напомним, мы писали, были ли динозавры долгожителями и какой вид мог прожить больше всего лет.

Также мы сообщали, что ученые узнали о первом хищнике, который жил задолго до динозавров.