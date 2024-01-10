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Якого кольору насправді були динозаври — далеко не сіра маса

10 січня 2024 18:24
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Якого кольору були динозаври — вчені нещодавно знайшли відповідь
Великий тиранозавр у лісі. Зображення: getty images
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Тварини використовують колір, щоб маскуватися, уникати або ж лякати хижаків, для шлюбних сигналів, а також для сигналів у своїй соціальній групі. Тож, природно, що всі вони унікальні та мають своє забарвлення. А як щодо динозаврів? Ми звикли до тих, якими їх уявляли науковці: сірі, зелені, болотяні або ж темно-коричневі. Та що як ці прадавні істоти були не менш яскраві та кольорові, ніж деякі сучасні тварини. 

Це вдалося довести у багатьох наукових працях дослідників з різних країн. Найцікавіші деталі, далі в матеріалі.

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Вивчення забарвлення стародавніх тварин

Сьогодні існує кілька проєктів, які вивчають забарвлення стародавніх тварин. Один з них проєкт Anicolevo під егідою програми Cordis.

Що таке меланосоми та як вони змінили уявлення про динозаврів? 

Якщо раніше при реконструкції динозаврів спеціалісти покладалися більше на свою фантазію та певні уявлення. То після виявлення меланосом у пір'ї динозаврів все трохи змінилося. 

Виявити молекулярні докази кератину та меланосом у пір’ї ранньокрейдового птаха Eoconfuciusornis вдалося міжнародній групі дослідників, які оприлюднили свою працю у Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences).

 

Що таке меланосоми та як вони змінили уявлення про динозаврів
Рештки ранньокрейдового птаха Eoconfuciusornis. Зображення: Pnas

Меланосомами називають органели, що містять пігменти, які визначають колір. Різні дослідження, включаючи вищезгадане, показали, що динозаври мали різноманітні колірні схеми. І їх можна відновити за допомогою меланосом.

Завдяки наявності різноманітних внутрішніх тканин, багатих на меланосоми у скам’янілостях, можна отримати уявлення про внутрішню анатомію стародавніх хребетних.

Виявилося, що динозаври були набагато різноманітнішими і яскравішими, ніж ми уявляли. Деякі види були вкриті помаранчевим пір'ям, інші мали смугасті хвости або яскраві гребені на голові. Деякі були чорними, інші — червоними чи сірими.

 

Якого кольору були динозаври — вчені нещодавно знайшли відповідь
Ранньокрейдовий птах Eoconfuciusornis. Зображення: communities.springernature.com

Багатогранні та різнобарвні — для чого ці знання науковцям

Інше дослідження скам’янілостей, знайдених у Китаї, опубліковане в Nature, показало, що літаючі рептилії, відомі як птерозаври, мали кольорове оперення. Це відкриття свідчить, що колір міг мати не лише ціль маскування, але також виконував інші функції, такі як терморегуляція.

 

А ви знаєте якого кольору були динозаври — дослідження вчених проливають світло
Птерозаври. Зображення: wikipedia.org

Нещодавні дослідження птахів показують, що колір оперення може відігравати роль у ефективності польоту, забезпечуючи різні стадії температури тіла.

Варто зауважити, що визначення правильного кольору дає вченим змогу не тільки дізнатися про забарвлення прадавніх істот, а й багато чого зрозуміти про їх поведінку. До прикладу, чи потрібно було маскування одному, чи іншому виду або яким чином певний вид динозавра приваблював самку. Також це допомагає нам краще зрозуміти еволюцію життя на Землі та її дивовижну різноманітність.

Але звичайно, наука все ще не може точно сказати, якого кольору були всі види динозаврів. Ми дізналися лише про деякі види. На жаль, колір деяких прадавніх рептилій ми не дізнаємося ніколи. 

Короткий висновок

Можна без перебільшення сказати, що такі відкриття змінюють наше уявлення про динозаврів і підтверджує той факт, що вони були не лише величезними та страшними істотами, а й красивими, різноманітними та дивовижними.

 

Вчені дізналися якого кольору були динозаври
Пернатий динозавр. Зображення: Magictorch

Раніше ми розповідали, який вигляд мав би наш світ, якби динозаври вижили

Нагадаємо, ми писали, як динозаври вкрали у нас здатність жити довго.

Також ми повідомляли, чому кістки динозаврів не знаходять всюди, якщо ці істоти справді жили на планеті.

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