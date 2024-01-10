Какого цвета были динозавры — ученые недавно нашли ответ

Какого цвета на самом деле были динозавры — далеко не серая масса
Животные используют цвет, чтобы маскироваться, избегать или пугать хищников, для брачных сигналов, а также для сигналов в своей социальной группе. Естественно, что все они уникальны и имеют свою окраску. А как насчет динозавров? Мы привыкли к тем, каких их представляли ученые: серые, зеленые, болотные или темно-коричневые. Но эти древние существа были не менее яркими и цветными, чем некоторые современные животные.
Это удалось доказать во многих научных трудах исследователей из разных стран. Интересные детали, далее в материале.
Изучение окраски древних животных
Сегодня существует несколько проектов, изучающих окрас древних животных. Один из них проект Anicolevo под эгидой программы Cordis.
Что такое меланосома и как они изменили представление о динозаврах?
Если раньше при реконструкции динозавров специалисты больше полагались на свою фантазию и определенные представления. То после обнаружения меланосом в перьях динозавров все немного изменилось.
Выявить молекулярные доказательства кератина и меланосом в перьях меловой птицы Eoconfuciusornis удалось международной группе исследователей, обнародовавших свою работу в Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Меланосомами называют органоиды, содержащие пигменты, определяющие цвет. Различные исследования, включая вышеупомянутое, показали, что динозавры имели разнообразные цветовые схемы. И их можно восстановить с помощью меланосом.
Благодаря наличию разнообразных внутренних тканей, богатых меланосомами в окаменелости, можно получить представление о внутренней анатомии древних позвоночных.
Оказалось, что динозавры были гораздо разнообразнее и ярче, чем мы представляли. Некоторые виды были покрыты оранжевыми перьями, другие имели полосатые хвосты или яркие гребни на голове. Некоторые были черными, другие красными или серыми.
Многогранные и разноцветные — для чего эти знания ученым
Другое исследование окаменелостей, найденных в Китае, опубликованное в Nature, показало, что летающие рептилии, известные как птерозавры, имели цветное оперение. Это открытие свидетельствует, что цвет мог иметь не только цель маскировки, но также выполнял другие функции, такие как терморегуляция.
Недавние исследования птиц показывают, что цвет оперения может играть роль в эффективности полета, обеспечивая разные стадии температуры тела.
Следует заметить, что определение правильного цвета позволяет ученым не только узнать об окраске древних существ, но и многое понять об их поведении. К примеру, требовалось ли маскировка одному или другому виду, или каким образом определенный вид динозавра привлекал самку. Это помогает нам лучше понять эволюцию жизни на Земле и ее удивительное разнообразие.
Но, конечно, наука все еще не может точно сказать, какого цвета были все виды динозавров. Мы узнали лишь о некоторых из них. К сожалению, цвет некоторых древнейших рептилий мы не узнаем никогда.
Краткое заключение
Можно без преувеличения сказать, что такие открытия изменяют наше представление о динозаврах и подтверждают тот факт, что они были не только огромными и страшными существами, но и красивыми, разнообразными и удивительными.
Раньше мы рассказывали, как выглядел бы наш мир, если бы динозавры выжили.
Напомним, мы писали, как динозавры украли у нас способность жить долго.
Также мы сообщали, почему кости динозавров не находят повсюду, если существа действительно жили на планете.
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