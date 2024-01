Какого цвета были динозавры — ученые недавно нашли ответ

Большой тираннозавр в лесу. Изображение: getty images

Животные используют цвет, чтобы маскироваться, избегать или пугать хищников, для брачных сигналов, а также для сигналов в своей социальной группе. Естественно, что все они уникальны и имеют свою окраску. А как насчет динозавров? Мы привыкли к тем, каких их представляли ученые: серые, зеленые, болотные или темно-коричневые. Но эти древние существа были не менее яркими и цветными, чем некоторые современные животные.

Это удалось доказать во многих научных трудах исследователей из разных стран. Интересные детали, далее в материале.

Изучение окраски древних животных

Сегодня существует несколько проектов, изучающих окрас древних животных. Один из них проект Anicolevo под эгидой программы Cordis.

Что такое меланосома и как они изменили представление о динозаврах?

Если раньше при реконструкции динозавров специалисты больше полагались на свою фантазию и определенные представления. То после обнаружения меланосом в перьях динозавров все немного изменилось.

Выявить молекулярные доказательства кератина и меланосом в перьях меловой птицы Eoconfuciusornis удалось международной группе исследователей, обнародовавших свою работу в Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Остатки раннемеловой птицы Eoconfuciusornis. Изображение: Pnas

Меланосомами называют органоиды, содержащие пигменты, определяющие цвет. Различные исследования, включая вышеупомянутое, показали, что динозавры имели разнообразные цветовые схемы. И их можно восстановить с помощью меланосом.

Благодаря наличию разнообразных внутренних тканей, богатых меланосомами в окаменелости, можно получить представление о внутренней анатомии древних позвоночных.

Оказалось, что динозавры были гораздо разнообразнее и ярче, чем мы представляли. Некоторые виды были покрыты оранжевыми перьями, другие имели полосатые хвосты или яркие гребни на голове. Некоторые были черными, другие красными или серыми.

Раннемеловая птица Eoconfuciusornis. Изображение: communities.springernature.com

Многогранные и разноцветные — для чего эти знания ученым

Другое исследование окаменелостей, найденных в Китае, опубликованное в Nature, показало, что летающие рептилии, известные как птерозавры, имели цветное оперение. Это открытие свидетельствует, что цвет мог иметь не только цель маскировки, но также выполнял другие функции, такие как терморегуляция.

Птерозавры. Изображение: wikipedia.org

Недавние исследования птиц показывают, что цвет оперения может играть роль в эффективности полета, обеспечивая разные стадии температуры тела.

Следует заметить, что определение правильного цвета позволяет ученым не только узнать об окраске древних существ, но и многое понять об их поведении. К примеру, требовалось ли маскировка одному или другому виду, или каким образом определенный вид динозавра привлекал самку. Это помогает нам лучше понять эволюцию жизни на Земле и ее удивительное разнообразие.

Но, конечно, наука все еще не может точно сказать, какого цвета были все виды динозавров. Мы узнали лишь о некоторых из них. К сожалению, цвет некоторых древнейших рептилий мы не узнаем никогда.

Краткое заключение

Можно без преувеличения сказать, что такие открытия изменяют наше представление о динозаврах и подтверждают тот факт, что они были не только огромными и страшными существами, но и красивыми, разнообразными и удивительными.

Пернатый динозавр. Изображение: Magictorch

