Яким був би світ, якби динозаври вижили — вчені дали відповідь

Люди живуть на одній планеті разом із динозаврами. Зображення: Getty Images/iStockphoto

Мільйони років тому Землю населяли гігантські, небезпечні та смертоносні тварини — динозаври. Та змінив хід еволюції астероїд, який врізався в планету й спричинив низку катастроф, що своєю чергою призвело до масового вимирання. Понад 90% усіх видів зникли.

Але, що б було якби астероїд "промахнувся"? Яким би було життя людства пліч-о-пліч з динозаврами та чи було б воно? Про це розповіло видання Inverse.

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Чи існували б розумні люди, якби динозаври вижили?

Це одне з найголовніших питань. Адже дослідники вважають, що людська еволюція була будь-якою, але не неминучою — про це свідчить еволюційна історія приматів.

Відомо, що коли мавпи досягли Юної Америки 35 мільйонів років тому вони просто розвинулися в інші види мавп. При цьому Північної Америки примати досягали щонайменше тричі й щоразу вимирали з досі невідомих причин. І тільки в Африці примати змогли еволюціонувати на людиноподібних мавп, а через 7 мільйонів років перетворитися на сучасних людей.

Тобто, за словами вчених, навіть після знищення динозаврів 66 мільйонів років тому нашій еволюції знадобилося правильне поєднання можливостей та удачі.

Катастрофа, що дала змогу еволюціонувати людині

Більшість вчених сходяться на думці, що катастрофічна подія минулого, зробила можливою еволюцію людини. Адже ссавці, що вижили, більше не були здобиччю великих хижаків, що домінували на планеті. Вони процвітали, включаючи маленьких протоприматів, які еволюціонували в нас.

Мозок, інструменти, мова та великі соціальні групи роблять нас домінуючим видом на планеті. На семи континентах живе 8 млрд Homo sapiens. За вагою людей більше, ніж усіх диких тварин. Ми змінили половину планети, щоб прогодувати себе.

Еволюція динозаврів в розумних істот. Зображення: dinosaurioss.com

Чи мали динозаври шанс еволюціонувати та стати розумними?

Чи справді еволюція користувачів розумних інструментів неминуча? Тоді, згідно з цією думкою, якби динозаври вижили, вони могли б еволюціонувати в розумних істот, таких як люди.

Але вчені вважають такий сценарій малоймовірним. Річ у тім, що природа нагородила динозаврів здатністю еволюціонувати в 30-50-тонних гігантів довжиною до 30 метрів, але їх мозок залишався доволі малим у співвідношенні до тіла. До прикладу, мозок тиранозавра T-Rex важив лише 400 г, тоді як сама тварина могла важити від 5 до 9 т; мозок велоцираптора важив 15 г при загальній вазі 20-30 кг. За мільйони років існування цих істот, співвідношення не змінювалося.

Водночас ссавці не могли стати гігантами, але їх мозок міг рости й розвиватися. Так, у людини, в порівнянні з іншими видами, спостерігається великий розмір мозку у співвідношенні з тілом. В середньому мозок людини важить 1,3 кг.

Якби динозаври дожили до наших часів, можливо, у них розвинувся трохи більший мозок, але є мало доказів того, що вони могли перетворитися на геніїв.

Сьогодні деякі нащадки динозаврів — такі птахи, як ворони та папуги — мають складний мозок. Вони вміють користуватися інструментами, розмовляти та рахувати. Але саме такі ссавці, як мавпи, слони та дельфіни, розвинули найбільший мозок і найскладнішу поведінку.

Люди живуть на одній планеті разом із динозаврами. Зображення: shutterstock.com

Якби динозаври вижили, яким би був світ?

У часи свого існування динозаври були домінуючим видом, який витіснив ссавців. Тож, якби ці гігантські ящери вижили, імовірно, вони б сильно вплинули на рослинний світ та інші види тварин.

Деякі дослідники припускають, що через часті зміни клімату, еволюційний шлях міг би включати нові види та адаптації. Це могло б вплинути на розміри тіла та генетичні особливості динозаврів. Імовірно, що малі травоїдні види могли піти шляхом ссавців.

Та на думку палеонтолога з Брістольського університету у Великобританії Майка Бентона, ссавці рано чи пізно все одно замінили б динозаврів. У своєму дослідженні 2016 року він розвиває думку про те, що динозаври розвивалися повільніше ссавців в плані заміни вимираючих видів.

Та якщо все ж уявити, що динозаври вижили, а люди змогли еволюціонувати та стати розумними, взаємодія з цими небезпечними гігантами вимагала б нових стратегій для співіснування. Відносини з динозаврами могли значно вплинути на технологічний розвиток людства.

Можливо, люди розробили б технології та методи для безпечного спілкування з цими великими тваринами. Травоїдні види цілком можливо вдалося б приручити.

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