Знайдено найбільшу істоту за всю історію Землі — ким вона була

Найбільша істота за всю історію Землі Perucetus colossus. Зображення: deviantart.com

Чи задумувалися ви над тим, яка істота була найбільшою, що коли-небудь жила на Землі? Перше, що спадає на думку, динозавр, до прикладу T-Rex, акула мегалодон або синій кит, який існує і сьогодні. Що ж, це дійсно великі тварини. Проте, вченим відомо про види набагато важчі та габаритніші.

Так, міжнародна команда науковців заявила про відкриття найбільшої істоти на Землі. Своє дослідження вони оприлюднили в журналі Nature.

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Кого вдалося знайти дослідникам?

Дослідники знайшли неповний скелет, з 13 хребців і чотирьох ребер, вимерлого морського ссавця під назвою Perucetus colossus (означає колосальний перуанський кит), який існував приблизно 40 млн років тому і плавав на океанській мілині.

Палеонтолог Маріо Урбіна позує біля хребців знайденого виду Perucetus colossus. Фото: AP/Martin Mejia

Які були розміри прадавнього перуанського кита?

За оцінками вчених, вага дорослої особини могла становити до 340 т, що може зробити її найбільшою відомою істотою, яка коли-небудь існувала на планеті Земля.

Знайдені рештки належать екземпляру менших розмірів. Науковці порівняли масу скелета з масою тіла наявних морських ссавців, щоб з’ясувати приблизну вагу тіла знайденого перуанського кита, і надали нижню оцінку у 85 т і середню цифру у 180 т. Довжина тіла особини становила близько 20 м.

Для порівняння, до відкриття, першість за габаритами та масою займали сучасні сині кити Balaenoptera musculus. Деякі дорослі особини мали довжину тіла 33 м і вагу 190 т.

Скам'янілі кістки Perucetus colossus, розміри тварини та людини. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Чому саме тварина була такою великою?

Вченим важко відповісти на це питання. Звичайно, розмір має свої переваги, одна з яких контроль температури. Ссавці повинні підтримувати температуру тіла в жорстких межах. Коли вони збільшуються, їх поверхня збільшується повільніше, ніж об’єм. Це означає, що більшим істотам легше зігріватися у відносно холодному океані. Але є й мінуси. Найбільш очевидним є те, що більше тіло має більший апетит, який важче задовольнити.

Біологи вважають, що кити досягли своїх сучасних розмірів лише близько 5 млн років тому, коли кліматичні зміни створили багаті умови годівлі, необхідні для підтримки їхнього величезного тіла. Оскільки P. colossus жив за мільйони років до цих змін, щось інше повинно пояснити його вагу. Але, що саме, вчені не можуть поки надати відповідь.

Який вигляд міг мати P. colossus — найбільша земна істота. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Що відомо про відкритий вид?

Окрім величезних розмірів, P. colossus, схоже, мав передні кінцівки для ходіння по морському дну та маленькі рудиментарні задні кінцівки.

Однією з особливостей кісток Perucetus colossus є їхня висока щільність. Порівняно з більшістю сучасних ссавців, що мають кісткові мозкові порожнини (порожнисті ділянки, заповнені кістковим мозком), у кістках Perucetus colossus такі порожнини відсутні.

Морські ссавці, які живуть на мілині, наприклад, ламантини, мають щільні кістки, що допомагає їм зберігати стабільність і рухатися у повільних водах. З цієї причини дослідники припускають, що Perucetus colossus мешкав у прибережній мілині.

Розміри P. colossus та людини. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Відсутність щелепи та зубів у цієї тварини ускладнює визначення її харчових звичок. Є кілька теорій, які можуть пояснити, чим вона харчувалася:

Травоїдна тварина, яка харчувалась морськими водоростями. Фільтруюча тварина, як сучасні кити, що виловлювала з води дрібних істот для харчування. Падальник, який споживав трупи інших тварин.

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