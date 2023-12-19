Найдено самое большое существо за всю историю Земли — кем оно было

Самое большое существо за всю историю Земли Perucetus colossus. Изображение: deviantart.com

Задумывались ли вы над тем, какое существо было самым большим, когда-либо жившим на Земле? Первое, что приходит на ум, динозавр, к примеру T-Rex, акула мегалодон, или синий кит, существующий и сегодня. Что ж, это действительно большие животные. Однако ученым известно о видах гораздо более тяжелых и габаритных.

Так, международная команда ученых заявила об открытии крупнейшего существа на Земле. Свое исследование они обнародовали в журнале Nature.

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Где обнаружили существо?

Охотники за окаменелостью обнаружили остатки огромного и давно вымершего животного в скале в пустыне Ика на юге Перу.

Кого удалось найти исследователям?

Исследователи обнаружили неполный скелет, из 13 позвонков и четырех ребер, вымершего морского млекопитающего под названием Perucetus colossus (означает колоссальный перуанский кит), который существовал примерно 40 млн лет назад и плавал на океанской мели.

Палеонтолог Марио Урбина позирует у позвонков найденного вида Perucetus colossus. Фото: AP/Martin Mejia

Какие были размеры древнейшего перуанского кита?

По оценкам ученых, вес взрослой особи мог составлять до 340 т, что может сделать ее самым известным существом, когда-либо существовавшим на планете Земля.

Найденные остатки принадлежат экземпляру меньших размеров. Ученые сравнили массу скелета с массой тела имеющихся морских млекопитающих, чтобы выяснить приблизительный вес тела найденного перуанского кита, и дали нижнюю оценку в 85 т и среднюю цифру в 180 т. Длина тела особи составляла около 20 м.

Для сравнения, до открытия первенство по габаритам и массе занимали современные синие киты Balaenoptera musculus. Некоторые взрослые особи имели длину тела 33 м и вес 190 т.

Окаменелости Perucetus colossus, размеры животного и человека. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Почему именно животное было таким большим?

Ученые затрудняются ответить на этот вопрос. Конечно, размер имеет свои преимущества, одно из которых — контроль температуры. Млекопитающие должны поддерживать температуру тела в жестких пределах. Когда они увеличиваются, их поверхность увеличивается медленнее объема. Это значит, что большим существам легче согреваться в относительно холодном океане. Но есть и минусы. Наиболее очевидно то, что большее тело имеет больший аппетит, который труднее удовлетворить.

Биологи считают, что киты достигли своих современных размеров лишь около 5 млн. лет назад, когда климатические изменения создали богатые условия кормления, необходимые для поддержания их огромного тела. Поскольку P. colossus жил за миллионы лет до этих изменений, то другое должно объяснить его вес. Но, что именно, ученые не могут пока ответить.

Как выглядел P. colossus — самое большое земное существо. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Что известно об открытом виде?

Кроме огромных размеров, у P. colossus, похоже, были передние конечности для хождения по морскому дну и маленькие рудиментарные задние конечности.

Одной из особенностей костей Perucetus colossus является высокая плотность. По сравнению с большинством современных млекопитающих, имеющих костные мозговые полости (полые участки, заполненные костным мозгом), в костях Perucetus colossus такие полости отсутствуют.

Морские млекопитающие, обитающие на мели, например ламантины, имеют плотные кости, что помогает им сохранять стабильность и двигаться в медленных водах. По этой причине исследователи предполагают, что Perucetus colossus жил в прибрежной мели.

Размеры P. colossus и человека. Фото: université de pise/giovanni bianucci et marco merella

Отсутствие челюсти и зубов у этого животного затрудняет определение пищевых привычек. Есть несколько теорий, которые могут объяснить, чем оно питалось:

Травоядное животное, питавшееся морскими водорослями. Фильтрующее животное, как современные киты, вылавливавшие из воды мелких существ для питания. Падальщик, потреблявший трупы других животных.

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