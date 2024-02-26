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Люди насправді не будували Великого Сфінкса — розкрито таємницю величної споруди

26 лютого 2024 21:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Як насправді з'явився Великий Сфінкс у Єгипті — люди його не будували
Піраміда та Великий Сфінкс на фоні заходу Сонця. Фото: dreamstime.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Єгипет завжди привертав увагу своєю таємничістю, містичністю та величними спорудами, які лишаються свідками минулих епох. Традиційно вважалося, що єгиптяни побудували Великого Сфінкса разом із Пірамідою Хеопса. Але, як вдалося це зробити, маючи обмежений інструментарій та доволі примітивні технології, у порівнянні з сучасними, велике питання. Нещодавнє дослідження показало, що люди насправді не будували сфінкса в Гізі. 

Так, наукова праця команди вчених із Нью-Йоркського університету, опублікована в журналі Physical Review Fluids, представляє новий підхід до розуміння походження Великого Сфінкса Гізи. 

Замість традиційної концепції, за якою сфінкса створили єгипетські скульптори, дослідники пропонують абсолютно нову сенсаційну теорію — сфінкс є природною формацією, що створена природними процесами. А людина вже доклала мінімум зусиль, щоб надати цій природній структурі потрібну впізнавану форму, зберігши при цьому основу.

Основою їхнього дослідження стала природна формація, відома як ярданг, яка утворюється в результаті вивітрювання порід, таких як пісковик та глина.

Ярданги часто нагадують форму тварин, що сидять або лежать, і можуть зустрічатися в пустельних районах із сухим і спекотним кліматом, включаючи північний схід Єгипту.

 

Як насправді з'явився Великий Сфінкс у Єгипті — люди його не будували
Вітрова ерозія, ярданг. Фото: freepik.com

Щоб довести свою теорію, науковці відтворили умови формування ярдангів в лабораторних умовах. Вони взяли насипи м'якої глини з більш твердим і менш схильним до ерозії матеріалом всередині, щоб імітувати місцевість північно-східного Єгипту. Далі ці утворення промили потоком води, що імітував сильні пустельні вітри. 

В результаті експерименти показали, що за таких умов з безформних насипів може формуватися структура, дуже схожа на сфінкса: з "головою", "шиєю", "лапами" та "спиною".

 

Як насправді з'явився Великий Сфінкс у Єгипті — люди його не будували
Ілюстрація процесу вивітрювання Сфінкса. Фото: Applied Math Lab, Courant Institute, New York University

Експерти вважають, що деталізоване обличчя вапнякової статуї, швидше за все, було вирізане вручну мулярами.

 

Дослідники розгадали справжню історію походження Великого Сфінкса в Єгипті
Ілюстрація процесу вивітрювання Сфінкса. Фото: Applied Math Lab, Courant Institute, New York University

Варто зауважити, що дослідники з Нью-Йоркського університету в своїй науковій праці довели теорію, яку запропонував геолог Фарук Ель-Баз ще 1981 року. Тоді він стверджував, що Великий Сфінкс був створений природним шляхом в результаті ерозії піску вітром.

Раніше ми писали, що розшифровано прадавній папірус, який відкрив таємницю будівництва Великої піраміди у Гізі.

Нагадаємо, ми повідомляли, вчені розкрили секретний рецепт, що подарував давньоєгипетським муміям вічне життя.

Також ми розповідали, що дослідники виявили всередині єгипетської мумії страшну знахідку.

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