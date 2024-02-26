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Люди не строили Большого Сфинкса — раскрыта тайна величественного сооружения

26 февраля 2024 21:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Как на самом деле появился Большой Сфинкс в Египте — люди его не строили
Пирамида и Большой Сфинкс на фоне заката. Фото: dreamstime.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Египет всегда привлекал внимание своей таинственностью, мистичностью и величественными постройками, которые остаются свидетелями прошлых эпох. Традиционно считалось, что египтяне построили Великого Сфинкса вместе с Пирамидой Хеопса. Но как удалось это сделать, имея ограниченный инструментарий и довольно примитивные технологии, по сравнению с современными, большой вопрос. Недавнее исследование показало, что люди на самом деле не строили сфинкса в Гизе.

Так, научный труд команды ученых из Нью-Йоркского университета, опубликованный в журнале Physical Review Fluids, представляет новый подход к пониманию происхождения Великого Сфинкса Гизы.

Вместо традиционной концепции, согласно которой сфинкса создали египетские скульпторы, исследователи предлагают совершенно новую сенсационную теорию — сфинкс является естественной формацией, созданной естественными процессами. А человек уже приложил минимум усилий, чтобы придать этой природной структуре нужную узнаваемую форму, сохранив при этом основу.

Основой их исследования стала естественная формация, известная как ярданг, образующаяся в результате выветривания пород, таких как песчаник и глина.

Ярданги часто напоминают форму сидящих или лежащих животных и могут встречаться в пустынных районах с сухим и жарким климатом, включая северо-восток Египта.

 

Как на самом деле появился Большой Сфинкс в Египте — люди его не строили
Ветровая эрозия, ярданг. Фото: freepik.com

Чтобы доказать свою теорию, ученые воспроизвели условия формирования ярдангов в лабораторных условиях. Они взяли насыпи мягкой глины с более жестким и менее склонным к эрозии материалом внутри, чтобы имитировать местность северо-восточного Египта. Далее эти образования промыли потоком воды, имитирующим сильные пустынные ветры.

В результате эксперименты показали, что при таких условиях из бесформенных насыпей может формироваться структура, очень похожая на сфинкса: с "головой", "шеей", "лапами" и "спиной".

 

Как на самом деле появился Большой Сфинкс в Египте – люди его не строили
Иллюстрация процесса выветривания Сфинкса. Фото: Applied Math Lab, Courant Institute, New York University

Эксперты считают, что детализированное лицо известняковой статуи, скорее всего, было вырезано вручную каменщиками.

 

Исследователи разгадали подлинную историю происхождения Великого Сфинкса в Египте
Иллюстрация процесса выветривания Сфинкса. Фото: Applied Math Lab, Courant Institute, New York University

Следует заметить, что исследователи из Нью-Йоркского университета в своем научном труде доказали теорию, которую предложил геолог Фарук Эль-Баз еще в 1981 году. Тогда он утверждал, что Большой Сфинкс был создан естественным путем в результате эрозии песка ветром.

Ранее мы писали, что расшифрован древний папирус, открывший тайну строительства Большой пирамиды в Гизе.

Напомним, мы сообщали, что ученые раскрыли секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь.

Также мы рассказывали, что исследователи обнаружили внутри египетской мумии страшную находку.

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