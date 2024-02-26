Как на самом деле появился Большой Сфинкс в Египте — люди его не строили

Люди не строили Большого Сфинкса — раскрыта тайна величественного сооружения
Египет всегда привлекал внимание своей таинственностью, мистичностью и величественными постройками, которые остаются свидетелями прошлых эпох. Традиционно считалось, что египтяне построили Великого Сфинкса вместе с Пирамидой Хеопса. Но как удалось это сделать, имея ограниченный инструментарий и довольно примитивные технологии, по сравнению с современными, большой вопрос. Недавнее исследование показало, что люди на самом деле не строили сфинкса в Гизе.
Так, научный труд команды ученых из Нью-Йоркского университета, опубликованный в журнале Physical Review Fluids, представляет новый подход к пониманию происхождения Великого Сфинкса Гизы.
Вместо традиционной концепции, согласно которой сфинкса создали египетские скульпторы, исследователи предлагают совершенно новую сенсационную теорию — сфинкс является естественной формацией, созданной естественными процессами. А человек уже приложил минимум усилий, чтобы придать этой природной структуре нужную узнаваемую форму, сохранив при этом основу.
Основой их исследования стала естественная формация, известная как ярданг, образующаяся в результате выветривания пород, таких как песчаник и глина.
Ярданги часто напоминают форму сидящих или лежащих животных и могут встречаться в пустынных районах с сухим и жарким климатом, включая северо-восток Египта.
Чтобы доказать свою теорию, ученые воспроизвели условия формирования ярдангов в лабораторных условиях. Они взяли насыпи мягкой глины с более жестким и менее склонным к эрозии материалом внутри, чтобы имитировать местность северо-восточного Египта. Далее эти образования промыли потоком воды, имитирующим сильные пустынные ветры.
В результате эксперименты показали, что при таких условиях из бесформенных насыпей может формироваться структура, очень похожая на сфинкса: с "головой", "шеей", "лапами" и "спиной".
Эксперты считают, что детализированное лицо известняковой статуи, скорее всего, было вырезано вручную каменщиками.
Следует заметить, что исследователи из Нью-Йоркского университета в своем научном труде доказали теорию, которую предложил геолог Фарук Эль-Баз еще в 1981 году. Тогда он утверждал, что Большой Сфинкс был создан естественным путем в результате эрозии песка ветром.
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