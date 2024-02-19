Хто насправді збудував єгипетські піраміди — розшифровано прадавній папірус

Прадавній папірус, що виставляється в музеї в Каїрі. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Однією з найбільших таємниць світу є будівництво єгипетських пірамід, зокрема Великої піраміди у місті Гіза, відомої як Піраміда Хеопса. Вона була збудована упродовж правління фараона Хуфу між 2509 і 2483 роками до нашої ери. Але як це вдалося зробити без інноваційних технологій — невідомо. Цю загадку частково вдалося розкрити лише завдяки розшифрованому тексту, що містився на прадавньому папірусі віком понад 4500 років.

Детальніше про стародавній єгипетський сувій та інформацію, яку він зберігав тисячі років, розповіло видання History.com.

Знахідка, що відкрила таємниці минулого — що відомо про прадавній папірус

Ще 2013 року команда французьких і єгипетських археологів, які проводили розкопки у печері в стародавньому порту Червоного моря Ваді-ель-Джарф, виявили унікальний артефакт — сотні фрагментів папірусу з написами, які були найстарішими з усіх знайдених у Єгипті.

Майже 800 фрагментів різного розміру передали до Міністерства старожитностей Єгипту. Деякі з фрагментів можна було побачити в Єгипетському музеї в Каїрі в рамках спеціальної виставки.

Папірус віком понад 4500 років. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Яку інформацію зберігали прадавні фрагменти папірусу

Серед тих фрагментів, які були відкриті для загального огляду, містилася інформація про бухгалтерські звіти, стародавні фінансові баланси про кошти, які перераховували з різних єгипетських провінцій, виплати за їжу та зарплату.

"Документи свідчать про високоефективну адміністративну систему правління Хуфу", — заявили в міністерстві старожитностей Єгипту.

Стародавній папірус з печери Ваді-ель-Джарф. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Також знайдені стародавні тексти містили бортовий журнал за 27-й рік правління фараона Хуфу, який описував будівництво Великої піраміди Гізи. Автором цих текстів був інспектор середньої ланки на ім’я Мерер, який протягом кількох місяців детально описував будівництво піраміди, що наближалося до завершення, і роботи у вапнякових кар’єрах в Турі на протилежному березі річки Ніл.

У щоденнику згадана первісна назва Великої піраміди — Ахет-Хуфу, що означає "Горизонт Хуфу".

Інспектор, який очолював команду моряків, також зазначив, що візир Анххаф, зведений брат Хуфу і "начальник усіх справ царя", спостерігав за величезним будівельним проєктом.

Відомо, що піраміди будувалися з гранітних блоків усередині та вапнякових блоків зовні. Команда Мерера перевозила приблизно дві сотні блоків на місяць, а під час розливів Нілу їхня продуктивність могла досягати тисячі блоків.

Додаткові бортові журнали містять інформацію про інші проєкти, здійснені тією ж командою моряків того ж року, включаючи будівництво гавані вздовж Середземного моря.

Варто зауважити, що на будівництво найбільшої з єгипетських пірамід знадобилося приблизно 23 роки, і вона, маючи висоту 139 м, залишалася найвищою спорудою у світі впродовж майже 4000 років. Середня вага 2,3 мільйона блоків, необхідних для його будівництва, становила сім тонн.

Піраміда Хеопса у Гізі. Фото: wallhere.com

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