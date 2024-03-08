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Надзвичайно рідкісна знахідка — на півдні Франції виявили гігантський скелет динозавра

8 березня 2024 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Надзвичайно рідкісна знахідка — на півдні Франції виявили гігантський скелет динозавра
Скелет динозавра. Фото: CNN
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На півдні Франції виявили рідкісний екземпляр — майже повний скелет динозавра. Він з'єднаний від черепа до хвоста.

Про це повідомляє CNN.

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Повний скелет динозавра у Франції

Скам'янілість була виявлена у травні 2022 року, коли палеонтолог Дем'єн Боскетто та його собака натрапили на щось незвичайне під час прогулянки лісом у Монтульє, Франція. Він помітив край скелі, яка нещодавно обвалилася, і вирішив придивитися ближче. Боскетто побачив оголену кістку, що стирчала з землі.

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Скелет динозавра. Фото: CNN

Археологічна і палеонтологічна культурна асоціація при музеї Крузі у співпраці з Французьким національним центром наукових досліджень ідентифікувала майже 10-метрову скам'янілість як скелет тиранозавра під час розкопок. Боскетто розповів, що хоча розкопки останків динозаврів завжди захоплюючі і цікаві для наукових досліджень і розуміння екосистем того часу, знахідка кісток у майже первісному анатомічному положенні робить її надзвичайною.

"З точки зору музеографії, це дозволить представити широкому загалу тварин майже повністю в анатомічних положеннях, що є чимось чудовим", — наголосив Боскетто.

За його словами, найбільш захоплюючим було усвідомлення того, що вони мають принаймні одну анатомічно пов'язану тварину, і що це був тиранозавр з довгою шиєю.

Боскетто розповів, що серед інших знахідок були рештки рабдодона, а також фрагменти скелетів м'ясоїдних тварин, таких як тероподи і крокодили.

Скелет тиранозавра наразі зберігається в лабораторії музею Крузі, де його будуть вивчати.

Нагадаємо, у селищі Кролеві Закарпатської області ще у 1980-х роках вчені знайшли камʼяні знаряддя праці, яких не могли датувати. Лише через 44 роки дізнались, що історичним знахідкам 1,4 мільйона років і це найдавніші докази існування людини в Європі.

Також археологи на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія виявили залишки старовинного будинку. Його збудували понад 4 000 років тому.

Франція
археологія
розкопки
археологи
динозаври

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