У Сербії знайшли залишки давньоримської тріумфальної арки

Залишки тріумфальної арки. Фото: Reuters

У Сербії археологи знайшли залишки давньоримської тріумфальної арки. Відомо, що вона датується третім століттям.

Про це пише CNN.

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Так, тріумфальну арку було виявлено в грудні на місці Вімінація — столиці римської провінції Мезія, що за 70 км на схід від Белграда.

"Це перша подібна тріумфальна арка в цій місцевості... Її можна датувати першими десятиліттями третього століття нашої ери", — розповів провідний археолог Міомир Корач.

Модель давньоримської тріумфальної арки, залишки якої виявили археологи. Фото: Reuters

Зазначається, що Вімінацій був розлогим римським містом з населенням 45 тис. людей з іподромом, укріпленнями, форумом, палацом, храмами, амфітеатром, акведуками, лазнями і майстернями. Воно існувало між першим і шостим століттями.

"Коли ми знайшли квадратні сліди фундаменту з масивних вапнякових шматків... не було сумнівів, що це була тріумфальна арка", — додав археолог.

Відомо, що фрагмент мармурової плити з літерами "CAES/ANTO" вказує на те, що арка була присвячена імператору Марку Аврелію Антоніну, відомому як Каракалла, який правив зі 198 по 217 рік нашої ери.

Ще один археолог Младен Йовічіч зазначив, що вони сподіваються найти більше фрагментів — наразі виявили одну гарно зроблену колону, балки.

Місце проведення розкопок. Фото: Reuters

Агенство пише, що розкопки Вімінація тривають з 1882 року, проте з того часу вдалося дослідити лише 5% території, яка становить 450 га.

Наразі серед знахідок: два римські кораблі, золота плитка, монети, нефритові скульптури, релігійні предмети, мозаїки, фрески, зброя та рештки трьох мамонтів.

Нагадаємо, що у Великій Британії під час розкопок стародавнього поховання, що датуються III та IV століттям, археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою римського розп'яття. Обличчя нещасного вдалося реконструювати.

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