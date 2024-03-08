Чрезвычайно редкая находка — на юге Франции обнаружили гигантский скелет динозавра

Скелет динозавра. Фото: CNN

На юге Франции был обнаружен редкий экземпляр — почти полный скелет динозавра. Он соединен от черепа к хвосту.

Об этом сообщает CNN.

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Окаменелость была обнаружена в мае 2022 года, когда палеонтолог Демьен Боскетто и его собака натолкнулись на что-то необычное во время прогулки по лесу в Монтулье, Франция. Он заметил край скалы, которая недавно обвалилась, и решил присмотреться поближе. Боскетто увидел обнаженную кость, торчавшую из земли.

Скелет динозавра. Фото: CNN

Археологическая и палеонтологическая культурная ассоциация при музее Крузе в сотрудничестве с Французским национальным центром научных исследований идентифицировала почти 10-метровую окаменелость как скелет тиранозавра во время раскопок. Боскетто рассказал, что хотя раскопки останков динозавров всегда захватывающие и интересные для научных исследований и понимания экосистем того времени, находка костей в почти первобытном анатомическом положении делает ее чрезвычайной.

"С точки зрения музеографии, это позволит представить широкой общественности животных почти полностью в анатомических положениях, что является чем-то замечательным", — отметил Боскетто.

По его словам, наиболее увлекательным было осознание того, что у них по крайней мере одно анатомически связанное животное, и что это был тиранозавр с длинной шеей.

Боскетто рассказал, что среди других находок были останки рабдодона, а также фрагменты скелетов плотоядных животных, таких как тероподы и крокодилы.

Скелет тиранозавра хранится в лаборатории музея Крузи, где его будут изучать.

Напомним, в поселке Кролеве Закарпатской области еще в 1980-х годах ученые обнаружили каменные орудия труда, которых не могли датировать. Только через 44 года узнали, что историческим находкам 1,4 миллиона лет и это древнейшие доказательства существования человека в Европе.

Также археологи на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружили остатки старинного дома. Его построили более 4000 лет назад.