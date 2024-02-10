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Найбільша за площею літосферна плита на Землі розвалюється на шматки — що відбувається

10 лютого 2024 09:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Найбільша за площею літосферна плита на Землі розвалюється на шматки — що відбувається
Тихоокеанська тектонічна плита. Ілюстративне фото: NASA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Тихоокеанська літосферна плита починає поступово занурюватися під Філіппінську плиту. Внаслідок тектонічних процесів вона поступово розривається на шматки.

Про це пише журнал Geophysical Research Letters.

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Тихоокеанська плита розпадається

Під час дослідження чотирьох підводних плато в західній частині Тихого океану науковці дійшли висновку про їх "нестабільність".

"Ми знали, що геологічні деформації, такі як розломи, відбуваються всередині континентальних плит далеко від кордонів плит. Але ми не знали, що те саме відбувається з океанськими плитами", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, ще у 1950-х роках вчені спростували припущення про рівну поверхню океанічного дна — насправді воно вкрите траншеями та масивними горами. 

Гори під водою утворюються на стиках літосферних плит, коли ті зіштовхуються, або навпаки розходяться. Однак науковці вважали, що посередині плити залишаються досить стабільними та не зазнають таких деформацій.

Тому вони вирішили дослідити океанічні плато Підйом Шацького та Піднесення Гесса (між Японією та Гаваями), плато Онтонг Ява (на півночі від Соломонових островів) та плато Маніхікі (на північний схід від островів Фіджі і Тонга), які розташовані за сотні та тисячі кілометрів від найближчої межі літосферної плити.

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Океанічні плато. Фото: sciencealert

Виявилося, що плато мають схожі деформаційні особливості, які вказують на те, що там відбуваються розриви на частини внаслідок напруженості на краю Тихоокеанської плити.

Результати дослідження показали, що океанічні плато є слабкими місцями в земній корі та розтягуються під час того, як край плити тягнеться вниз у віддалених западинах.

Нагадаємо, що група археологів з австралійського Університету Гріффіта виявила стародавній затонулий світ, де колись проживало пів мільйона людей.

Також ми писали, що вченим вдалося виявити загублений континент, який зник 155 мільйонів років тому.

Крім того, в Антарктиді виявлено сліди невідомої прадавньої цивілізації.

Тихий океан
вчені
дослідження
тектонічна плита

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