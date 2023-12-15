Біля Антарктиди виявили невідому науці істоту, схожу на інопланетну — фото

Невідома істота, знайдена біля берегів Антарктиди. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви думаєте, що науці вже відомі усі земні істоти й на нашій планеті не залишилося таких місць, де б не побувала людина, то ви помиляєтеся. Земля все ще залишається для нас таємничою та незвіданою, а з її глибин час від часу "виринають" дивні створіння. Так, ще 2013 року з глибин океану біля Антарктиди підняли "щось" дуже загадкове й ніби інопланетне. Ідентифікувати цю морську дивину як новий для науки вид змогли тільки зараз.

Про відкриття розповіли науковці з Центрального Мічиганського університету, Маунт-Плезант, США, Джесіка Зенпфенніг та Ендрю Махон у праці, опублікованій в журналі ZooKeys, пише Live Science.

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Як знайшли новий вид морських істот?

Як вже зазначалося вище, вперше істоту підняли з глибин 2013 року. Зробити це пощастило американському науково-дослідному судну Nathaniel B. Palmer.

Якщо бути точніше, то витягли цього "інопланетного монстра" з дна океану в морі Росса, приблизно на 570 м нижче поверхні.

Створіння довгий час просто зберігалося у лабораторії, допоки Махон і Зенпфенніг не взялися його досліджувати.

Що відомо про новий вид?

Дослідники проаналізували як форму тіла, так і генетику. І як результат прийшли до висновку, що це абсолютно новий вид, якому дали назву Austropallene halanychi.

Ніколи раніше не бачена тварина — морський павук — далекий родич підковоносів і павукоподібних, які живуть на дні океану, їдять соломиноподібним хоботком замість рота і дихають ногами.

Вчені виявили понад 1000 видів морських павуків у всьому світі. Очевидно, що це ще один.

Найцікавіше — як виглядає новий вид, ідентифікований як морський павук?

Дивна істота має наступні зовнішні характеристики:

довжина тіла приблизно 1 см;

ноги витягуються майже на 3 см (це надає цьому виду веретеноподібний вигляд, типовий для багатьох морських павуків, хоча деякі види можуть вирости набагато більшими, досягаючи майже 60 см завширшки);

жовте забарвлення;

чотири майже чорні ока;

великі цибулинні кігті, схожі на "боксерські рукавички" (імовірно він їх використовує, щоб хапати м’яку їжу, як-от анемони та черв’яки).

Austropallene halanychi — нещодавно відкритий вид морських павуків, знайдений біля узбережжя Антарктиди. Фото: Andrew Mahon

Морського павука було ідентифіковано як новий вид за його великими цибулинними кігтями. Фото: Andrew Mahon

Austropallene halanychi. Фото: Andrew Mahon

Крапля в морі — що вчені кажуть про дослідження невідомих морських істот?

Це один з багатьох видів, які ховаються від нас на дні Південного океану — екосистеми, де мешкає практично усе: від яскравих морських зірок і потойбічних морських черв’яків до губок і коралових.

"Бентосне середовище в Антарктики — це сфера науки, яку ми повинні продовжувати досліджувати, Там так багато всього, що щоразу, коли ми йдемо, ми знаходимо щось нове", — підкреслив Махон.

Щоб дізнатися більше про це середовище, дослідники скидають сіті глибоко під воду, щоб підібрати все, що може бути на дні. Підтягнувши сітки, вони сортують усе, що спіймали, і зберігають кожен зразок перед відправкою назад до лабораторій для подальшого аналізу. Але з такою кількістю потенційно нових видів, які потрібно описати, може знадобитися час, щоб переглянути всі зразки.

Ще одна проблема полягає у кліматі, який дуже швидко змінюється. Деякі види просто зникають, так і не встигнувши заявити про себе світу.

За словами Махон, одна з причин, чому дослідники продовжують вивчати морське дно Антарктики, полягає в тому, щоб допомогти описати та захистити це біорізноманіття, поки не стало надто пізно.

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