Самая большая по площади литосферная плита на Земле разваливается на куски – что происходит

Тихоокеанская тектоническая плита. Иллюстративное фото: NASA

Тихоокеанская литосферная плита начинает постепенно погружаться под филиппинскую плиту. В результате тектонических процессов она постепенно разрывается на куски.

Об этом пишет журнал Geophysical Research Letters.

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В ходе исследования четырех подводных плато в западной части Тихого океана ученые пришли к выводу об их "нестабильности".

"Мы знали, что геологические деформации, такие как разломы, происходят внутри континентальных плит вдали от границ плит. Но мы не знали, что то же самое происходит с океанскими плитами", — говорится в материале.

Как известно, еще в 1950-х годах ученые опровергли предположение о ровной поверхности океанического дна — оно покрыто траншеями и массивными горами.

Горы под водой образуются на стыках литосферных плит, когда те сталкиваются или наоборот расходятся. Однако ученые считали, что посередине плиты остаются достаточно стабильными и не испытывают таких деформаций.

Поэтому они решили исследовать океанические плато Подъем Шацкого и Возвышение Гесса (между Японией и Гавайями), плато Онтонг Ява (на севере от Соломоновых островов) и плато Манихики (к северо-востоку от островов Фиджи и Тонга), расположенных за сотни и тысячи километров от ближайшей границы литосферной плиты.

Океанические плато. Фото: sciencealert

Оказалось, что плато имеют схожие деформационные особенности, указывающие на то, что там происходят разрывы на части по причине напряженности на краю Тихоокеанской плиты.

Результаты исследования показали, что океанические плато являются слабыми местами в земной коре и растягиваются, когда край плиты тянется вниз в отдаленных впадинах.

Напомним, что группа археологов из австралийского Университета Гриффита обнаружила древний затонувший мир, где когда-то проживало полмиллиона человек.

Также мы писали, что ученым удалось обнаружить потерянный континент, пропавший 155 миллионов лет назад.

Кроме того, в Антарктиде обнаружены следы неизвестной древнейшей цивилизации.