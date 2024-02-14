Сон під контролем ШІ — винахідники створюють гарнітуру для усвідомлених снів

Дівчина спить з гарнітурою для усвідомленого сну. Фото: propheticai.co

Ідея не тільки обирати свій сон, а й контролювати розвиток подій у ньому за допомогою спеціального пристрою, звучить досить заманливо. А ще більше нагадує сюжет футуристичного фільму. Та схоже, що такий гаджет може з'явитися вже у найближчому майбутньому. І він буде працювати під контролем вдосконаленого штучного інтелекту та ультразвуку.

Як пише видання Live Science, розробкою новітньої технології займається американський технічний стартап Prophetic.

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Що таке усвідомлені сновидіння?

Усвідомленими називають ті сновидіння, які людина може частково контролювати, коли вона усвідомлює, що бачить сон.

Вважається, що навичку усвідомленого сну можна тренувати. Під час усвідомленого сновидіння ви можете контролювати свої дії, експериментувати з навколишнім світом, вивчати свої емоції, творчі здібності тощо.

Проте, вчені і досі досконало не вивчили цей процес, який відбувається у нашому мозку.

Що відомо про пристрій для усвідомлених сновидінь?

Розроблений винахідниками гаджет являє собою пов’язку або обруч, який слід надягати на голову перед сном.

Він повинен викликати стабілізовані усвідомлені сновидіння у користувача, дозволяючи йому контролювати власні пейзажі снів.

Гарнітура для усвідомленого сну. Фото: propheticai.co

Як штучний інтелект контролюватиме гарнітуру для усвідомлених сновидінь?

За словами представників компанії, пов’язка на голову використовуватиме платформу штучного інтелекту під назвою "Морфей-1" (Morpheus-1), щоб викликати усвідомлені сновидіння, коли пов'язка надягається на голову.

Morpheus-1 використовуватиме "транскраніальну фокусовану ультразвукову стимуляцію" — неінвазивний спосіб модуляції активності мозку за допомогою високочастотних звукових хвиль за межами нормального людського слуху.

Пов’язка відстежуватиме ЕЕГ-активність користувача, а потім використовуватиме генеративну платформу AI Morpheus-1, яка буде навчена за допомогою великого набору даних ЕЕГ-сканувань людей, які бачили усвідомлені сновидіння.

Дізнавшись, як виглядає характерний ЕЕГ-сигнал усвідомленого сновидіння, пристрій може стимулювати ключові області мозку відтворювати цей шаблон, тим самим викликаючи усвідомлене сновидіння.

Сон на замовлення. Фото: propheticai.co

Чи дійсно цей пристрій безпечний для мозку та подарує нам усвідомлені сни?

Деякі експерти досить скептично ставляться до проєкту. Хоч він і демонструє певні позитивні результати, деякі фахівці побоюються, який вплив на мозок матиме таке втручання.

Зокрема професор неврології та медицини сну Гай Лешзінер стверджує, що будь-який пристрій, здатний змінювати мозкові хвилі, зазвичай підлягає значному етичному контролю.

А досліджень про довгостроковий вплив гарнітури на мозок було проведено надто мало.

"Те, що вони там оприлюднили, свідчить про те, що сновидіння можна модулювати за допомогою цього, але дослідження, які я бачив, показують, що їм потрібно провести більш детальну оцінку та систематично продемонструвати ефективність цього пристрою у більших масштабах, — сказав Лешзінер.

Тож, чи вдасться фахівцям повністю реалізувати цей проєкт та подарувати людям усвідомлені сни та чи не перетвориться новий винахід у ще одну моторошну серію "Чорного дзеркала", ми дізнаємося вже зовсім скоро.

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