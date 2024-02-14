Сон под контролем ИИ — изобретатели создают гарнитуру для осознанных снов

Девушка спит с гарнитурой для осознанного сна. Фото: propheticai.co

Идея не только выбирать свой сон, но и контролировать развитие событий в нем с помощью специального устройства, звучит достаточно заманчиво. А еще больше напоминает сюжет футуристического фильма. Похоже, что такой гаджет может появиться уже в ближайшем будущем. И он будет работать под контролем усовершенствованного искусственного интеллекта и ультразвука.

Как пишет издание Live Science, разработкой новейшей технологии занимается американский технический стартап Prophetic.

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Что такое осознанные сновидения?

Осознанными называют те сновидения, которые человек может частично контролировать, когда он осознает, что видит сон.

Считается, что навык осознанного сна можно тренировать. Во время осознанного сновидения можно контролировать свои действия, экспериментировать с окружающим миром, изучать свои эмоции, творческие способности и т.д.

Однако ученые до сих пор в совершенстве не изучили этот процесс, который происходит в нашем мозге.

Что известно об устройстве осознанных сновидений?

Разработанный изобретателями гаджет представляет собой повязку или обруч, который следует надевать на голову перед сном.

Он обязан вызывать стабилизированные осознанные сновидения у юзера, позволяя ему контролировать собственные пейзажи снов.

Гарнитура для осознанного сна. Фото: propheticai.co

Как искусственный интеллект будет контролировать гарнитуру для осознанных сновидений?

По словам представителей компании, повязка на голову будет использовать платформу искусственного интеллекта под названием "Морфей-1" (Morpheus-1), чтобы вызвать осознанные сновидения, когда повязка надевается на голову.

Morpheus-1 будет использовать "транскраниальную фокусированную ультразвуковую стимуляцию" — неинвазивный способ модуляции активности мозга с помощью высокочастотных звуковых волн вне нормального человеческого слуха.

Повязка будет отслеживать ЭЭГ-активность пользователя, а затем использовать генеративную платформу AI Morpheus-1, которая будет обучена с помощью большого набора данных ЭЭГ-сканирований людей, которые видели осознанные сновидения.

Узнав, как выглядит характерный ЭЭГ сигнал осознанного сновидения, устройство может стимулировать ключевые области мозга воспроизводить этот шаблон, тем самым вызывая осознанное сновидение.

Сон по заказу. Фото: propheticai.co

Действительно ли это устройство безопасно для мозга и подарит нам осознанные сны?

Некоторые эксперты достаточно скептически относятся к проекту. Хотя он и показывает определенные положительные результаты, некоторые специалисты опасаются, какое влияние на мозг будет иметь такое вмешательство.

В частности, профессор неврологии и медицины сна Гай Лешзинер утверждает, что любое устройство, способное изменять мозговые волны, обычно подлежит значительному этическому контролю.

А исследований о долгосрочном влиянии гарнитуры на мозг было проведено слишком мало.

"То, что они там обнародовали, свидетельствует о том, что сновидения можно модулировать с помощью этого, но исследования, которые я видел, показывают, что им нужно провести более подробную оценку и систематически продемонстрировать эффективность этого устройства в больших масштабах", — сказал Лешзинер.

Удастся ли специалистам полностью реализовать этот проект и подарить людям осознанные сны и не превратится ли новое изобретение в еще одну жуткую серию "Черного зеркала", мы узнаем уже совсем скоро.

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