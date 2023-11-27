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Что истребило людей в Европе миллион лет назад — жуткое открытие

27 ноября 2023 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Что истребило людей в Европе миллион лет назад — жуткое открытие
Первобытные люди на Земле. Фото: news.ucr.edu
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Причиной вымирания первобытных людей в Европе могло стать значительное похолодание. Европейский климат кардинально изменился 1,1 млн. лет назад.

Об этом пишет журнал Science.

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Почему вымерли люди миллион лет назад

Международная группа исследователей обнаружила, что 1,1 млн. лет назад экстремальные ледниковые условия кардинально изменили европейский климат.

Строгий холод, вероятно, превзошел условия, которые могли выдержать первобытные люди, что привело к истощению человеческих популяций по всему континенту.

Отмечается, что самые древние человеческие останки, найденные в Европе, происходят из Иберии. Это указывает на то, что ранние люди могли мигрировать туда из юго-западной Азии примерно 1,4 млн. лет назад.

В то же время климат в Европе был теплым с большим количеством осадков, с редкими и мягкими холодными периодами.

Ранее среди ученых преобладало мнение, что когда первобытные люди поселились в Европе, они были достаточно выносливы, чтобы пережить климатические изменения и смогли адаптироваться к усилению холода.

Напомним, что ученые давно заинтересовались такими величественными и гигантскими животными как мамонты. Древние существа вымерли около 10 тысяч лет назад. Но надежда, что они могут снова вернуться к жизни, не потеряна. И похоже мамонты появятся на Земле уже к 2028 году.

Также мы писали, что ряд новых исследований показывают, что человеческий мозг можно восстановить и вернуть к жизни с соблюдением определенных условий. Это может иметь серьезные последствия для медицинской практики и общественного восприятия смерти.

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