Что истребило людей в Европе миллион лет назад — жуткое открытие

Первобытные люди на Земле. Фото: news.ucr.edu

Причиной вымирания первобытных людей в Европе могло стать значительное похолодание. Европейский климат кардинально изменился 1,1 млн. лет назад.

Об этом пишет журнал Science.

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Международная группа исследователей обнаружила, что 1,1 млн. лет назад экстремальные ледниковые условия кардинально изменили европейский климат.

Строгий холод, вероятно, превзошел условия, которые могли выдержать первобытные люди, что привело к истощению человеческих популяций по всему континенту.

Отмечается, что самые древние человеческие останки, найденные в Европе, происходят из Иберии. Это указывает на то, что ранние люди могли мигрировать туда из юго-западной Азии примерно 1,4 млн. лет назад.

В то же время климат в Европе был теплым с большим количеством осадков, с редкими и мягкими холодными периодами.

Ранее среди ученых преобладало мнение, что когда первобытные люди поселились в Европе, они были достаточно выносливы, чтобы пережить климатические изменения и смогли адаптироваться к усилению холода.

Напомним, что ученые давно заинтересовались такими величественными и гигантскими животными как мамонты. Древние существа вымерли около 10 тысяч лет назад. Но надежда, что они могут снова вернуться к жизни, не потеряна. И похоже мамонты появятся на Земле уже к 2028 году.

Также мы писали, что ряд новых исследований показывают, что человеческий мозг можно восстановить и вернуть к жизни с соблюдением определенных условий. Это может иметь серьезные последствия для медицинской практики и общественного восприятия смерти.