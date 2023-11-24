Мамонти мають повернутися на Землю до 2028 року — як це можливо

Великий мамонт, який жив у Льодовиковий період. Фото: Reuters

Вчені давно зацікавилися такими величними й гігантськими тваринами як мамонти. Стародавні істоти вимерли близько 10 тисяч років тому. Та надія, що вони можуть знову повернутися до життя, не втрачена. І схоже мамонти з'являться на Землі вже до 2028 року.

Так, науковці з біотехнологічної та генно-інженерної компанії Colossal Biosciences мають намір оживити кілька втрачених видів тварин, серед них мамонти. Про це пише Daily Mail.

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Повернення мамонтів — що відомо

Відомо, що вищезгадана компанія співпрацює з Маврикійським фондом дикої природи. Використовуючи новітні дослідження в галузі генетики, вони хочуть повернути мамонтів у сучасний світ.

Відродження цих тварин не відбуватиметься шляхом ідеї клонування чи чогось подібного. Навпаки, компанія хоче вивести втрачений вид природнішим шляхом.

Використовуючи генетичний код мамонта, дослідники запліднять азійських слонів, які стануть чимось на кшталт сурогатних матерів для майбутніх мамонтенят. До речі їхні геноми збігаються на 99,6%.

Дуже важливо, що відроджених тварин не будуть тримати в лабораторіях чи клітках. Їх збираються випустити у природу й дати їм можливість адаптуватися. Мало того, вчені впевнені, що мамонти зможуть позитивно вплинути на природу, екосистему та на клімат планети.

Мамонт — вимерла тварина епохи пліоцена. Зображення: Joy Reactor

Кого вчені ще хочуть оживити

Також у планах дослідників оживити маврикійського дронта (птаха додо), який зник через полювання та вирубування лісів у XVII столітті.

Оживити птаха виявилося складніше. Метод відродження додо поки що не до кінця вивчений. Гени вимерлого виду введуть стерильним курчатам, а ті, у свою чергу, зможуть спаровуватись і відкладати яйця.

Птах додо. Зображення: Colossal Biosciences

Спеціалісти, які брали участь у дослідженні, відзначають, що їх проєкт може бути корисним при збереженні зникаючих видів. Імовірно, є можливість отримати необхідну тварину шляхом селекції.

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