У 3500-летнего скелета обнаружили страшную болезнь — что говорят ученые

Археологи раскапывают мумии в древней гробнице в Луксоре. Изображение: Khaled Desouki/AFP

Ученые продолжают тщательно исследовать древние захоронения и остатки людей, живших за тысячи лет до нас, чтобы узнать больше о нашем прошлом и о том, с какими вызовами приходилось сталкиваться. Недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.

Увлекательный научный труд международная группа исследователей опубликовала в International Journal of Paleopathology, пишет Live Science.

Читайте также:

Где был найден 3500-летний скелет, пораженный болезнью

Остатки скелета женщины, жившей где-то между 1750 и 1550 годами до нашей эры, были обнаружены археологами во время раскопок 2018 года на кладбище, расположенном вдоль берега Нила вблизи Асуана, на юге Египта.

Что известно о скелете нубийской женщины

Лицо было найдено погребенным вместе с кожаной одеждой, бисером из страусиных яичных скорлуп и камня, перламутровым браслетом и фрагментами нубийской и египетской керамики.

Первые анализы, проведенные специалистами, показали, что женщина имела рост 1,5 м. К моменту смерти ей было около 25-30 лет.

Ее скелет хоть и был поражен болезнью, но хорошо сохранился и содержал большинство костей, включая руки и ноги. Это помогло ученым провести тщательный остеологический анализ и поставить точный диагноз.

Резюме хранимых элементов скелета и эрозивных поражений. Изображение: Holly Hunold Milling

Какой болезнью болела нубийская женщина из далекого прошлого

Ученые не увидели повреждений поверхности суставов, однако они заметили полости или эрозивные поражения со сглаженными отверстиями.

Кости 3500-летнего скелета поражены болезнью. Фото: M. Mant, et al

Такие поражения помогли ученым прийти к выводу, что женщина болела ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система ошибочно атакует ткани организма, что приводит к воспалению, особенно в суставах.

Вероятно, несчастная испытала значительное ухудшение качества жизни, особенно по мере прогрессирования заболевания, от которого нет лекарства. В частности, болезнь могла вызвать отеки, боль и проблемы с подвижностью.

Пораженные болезнью кости женщины. Фото: M. Mant, et al

Поражение костей и изменение профиля сустава. Фото: M. Mant, et al

Как подчеркивают ученые, рябой скелет древней нубийской женщины может быть одним из самых известных случаев ревматоидного артрита в мире. Другие случаи заболевания в археологических записях включают 5500-летние кости из старого Египта и 5000-летние человеческие останки из Алабамы.

Авторы нового исследования пишут, что первые клинически описанные случаи ревматоидного артрита возникли лишь тысячи лет спустя в Европе 17-го века, причем в древнеегипетских текстах о конкретной болезни не упоминалось.

Следует заметить, что согласно исследованию 2023 года в The Lancet Rheumatology, сегодня менее 1% взрослого населения планеты имеет диагноз ревматоидный артрит.

Ранее мы писали, что во время раскопок древнего захоронения археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой распятия.

Напомним, мы рассказывали, что внутри египетской мумии обнаружена страшная находка.

Также мы сообщали, что ученые воспроизвели лицо мальчика со странным черепом, жившим в Норвегии 8300 лет назад.