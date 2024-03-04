В Китае успешно клонировали тибетских коз (фото)
В северо-западной китайской провинции Цинхай ученые впервые клонировали тибетские козы. Двое клонированных козлят, родившихся в Цинхае, весят 3,4 килограмма и находятся в хорошей физической форме.
Об этом сообщило издание People's Daily 27 февраля.
Клонирование коз в Китае
Это событие знаменует значительный шаг вперед в сохранении породы тибетских коз и предотвращении вырождения, что является чрезвычайно важным шагом, учитывая важность породы в регионе.
Известно, что в качестве доноров клеток для клонирования были использованы три барана и одна овца. Результатом стали две здоровые клонированные козы весом около 3,4 кг каждая.
Ма Юэхуэй, научный сотрудник Института животноводства Китайской академии сельскохозяйственных наук, сказал, что клонирование в условиях плато является большим прорывом в области технологии разведения тибетских коз и имеет большое значение для улучшения качества и эффективности тибетской казацкой отрасли.
Напомним, недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.
Кроме того, ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.
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