В Китае успешно клонировали тибетских коз.

Клонированные козы. Фото: People's Daily, Китай

В северо-западной китайской провинции Цинхай ученые впервые клонировали тибетские козы. Двое клонированных козлят, родившихся в Цинхае, весят 3,4 килограмма и находятся в хорошей физической форме.

Об этом сообщило издание People's Daily 27 февраля.

Читайте также:

Клонирование коз в Китае

Это событие знаменует значительный шаг вперед в сохранении породы тибетских коз и предотвращении вырождения, что является чрезвычайно важным шагом, учитывая важность породы в регионе.

Известно, что в качестве доноров клеток для клонирования были использованы три барана и одна овца. Результатом стали две здоровые клонированные козы весом около 3,4 кг каждая.

Ма Юэхуэй, научный сотрудник Института животноводства Китайской академии сельскохозяйственных наук, сказал, что клонирование в условиях плато является большим прорывом в области технологии разведения тибетских коз и имеет большое значение для улучшения качества и эффективности тибетской казацкой отрасли.

Клонированные козы. Фото: People's Daily, Китай

Напомним, недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.

Кроме того, ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.