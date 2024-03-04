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В Китае успешно клонировали тибетских коз (фото)

4 марта 2024 06:41
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Китае успешно клонировали тибетских коз.
Клонированные козы. Фото: People&#39;s Daily, Китай
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В северо-западной китайской провинции Цинхай ученые впервые клонировали тибетские козы. Двое клонированных козлят, родившихся в Цинхае, весят 3,4 килограмма и находятся в хорошей физической форме.

Об этом сообщило издание People's Daily 27 февраля.

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Это событие знаменует значительный шаг вперед в сохранении породы тибетских коз и предотвращении вырождения, что является чрезвычайно важным шагом, учитывая важность породы в регионе.

Известно, что в качестве доноров клеток для клонирования были использованы три барана и одна овца. Результатом стали две здоровые клонированные козы весом около 3,4 кг каждая.

Ма Юэхуэй, научный сотрудник Института животноводства Китайской академии сельскохозяйственных наук, сказал, что клонирование в условиях плато является большим прорывом в области технологии разведения тибетских коз и имеет большое значение для улучшения качества и эффективности тибетской казацкой отрасли.

Клонированные козы. Фото: People's Daily, Китай
Клонированные козы. Фото: People's Daily, Китай

Напомним, недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.

Кроме того, ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.

Китай
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ученые

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