У Китаї успішно клонували тибетських кіз - фото

Клоновані кози. Фото: People's Daily, China

У північно-західній китайській провінції Цинхай вчені вперше клонували тибетських кіз. Двоє клонованих козенят, що народилися в Цинхаї, важать 3,4 кілограма і перебувають у гарній фізичній формі.

Про це повідомило видання People's Daily 27 лютого.

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Ця подія знаменує собою значний крок вперед у збереженні породи тибетських кіз і запобіганні виродження, що є надзвичайно важливим кроком, враховуючи важливість породи в регіоні.

Відомо, що в якості донорів клітин для клонування були використані три барани та одна вівця. Результатом стало двоє здорових клонованих кіз вагою близько 3,4 кг кожна.

Ма Юехуей, науковий співробітник Інституту тваринництва Китайської академії сільськогосподарських наук, сказав, що клонування в умовах плато є великим проривом у галузі технології розведення тибетських кіз і має велике значення для поліпшення якості та ефективності тибетської козівницької галузі.

Клоновані кози. Фото: People's Daily, China

Нагадаємо, нещодавнє дослідження 3500-річного скелету нубійської жінки закінчилося дійсно страшним відкриттям — небезпечною хворобою, яка вражає і сучасних людей.

Крім того, вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці.