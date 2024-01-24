В Сербии нашли остатки древнеримской триумфальной арки

Остатки триумфальной арки. Фото: Reuters

В Сербии археологи обнаружили остатки древнеримской триумфальной арки. Известно, что она датируется третьим веком.

Об этом пишет CNN.

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Так, триумфальная арка была обнаружена в декабре на месте Виминация — столицы римской провинции Мезия, в 70 км к востоку от Белграда.

"Это первая подобная триумфальная арка в этой местности... Ее можно датировать первыми десятилетиями третьего века нашей эры", — рассказал ведущий археолог Миомир Корач.

Модель древнеримской триумфальной арки, остатки которой обнаружили археологи. Фото: Reuters

Отмечается, что Виминаций был раскидистым римским городом с населением 45 тыс. человек с ипподромом, укреплениями, форумом, дворцом, храмами, амфитеатром, акведуками, банями и мастерскими. Оно было между первым и шестым веками.

"Когда мы нашли квадратные следы фундамента из массивных известняковых кусков... не было сомнений, что это была триумфальная арка", — добавил археолог.

Известно, что фрагмент мраморной плиты с буквами CAES/ANTO указывает на то, что арка была посвящена императору Марку Аврелию Антонину, известному как Каракалла, правившему с 198 по 217 год нашей эры.

Еще один археолог Младен Йовичич отметил, что они надеются найти больше фрагментов — обнаружили одну хорошо сделанную колонну, балки.

Место проведения раскопок. Фото: Reuters

Агентство пишет, что раскопки Виминации продолжаются с 1882 года, однако с тех пор удалось исследовать только 5% территории, которая составляет 450 га.

Среди находок: два римских корабля, золотая плитка, монеты, нефритовые скульптуры, религиозные предметы, мозаики, фрески, оружие и остатки трех мамонтов.

Напомним, что в Великобритании во время раскопок древнего захоронения, датируемых III и IV веком, археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой римского распятия. Лицо несчастного удалось реконструировать.

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