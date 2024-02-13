В Японии впервые клонировали свинью для пересадки органов человеку
В Японии ученые смогли впервые провести клонирование свиньи. Это было сделано с целью использования для пересадки органов человеку в будущем.
Об этом сообщила компания PorMedTec.
Клонирование свиньи
Ученым удалось клонировать поросенка, используя для этого импортированные из США клетки.
В материале говорится, что органы "искусственных" животных в перспективе можно будет пересадить человеку без отторжения.
В 2024 году планируется начать эксперименты по пересадке органов свиньи в тело обезьяны – это станет промежуточным этапом между пересадкой в тело человека.
В последние годы исследования ксенотрансплантации от свиньи к человеку привлекли больше внимания, поскольку это может помочь получить органы для трансплантации.
Напомним, недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.
Кроме того, ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.
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