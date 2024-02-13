В Японии впервые клонировали свинью для пересадки органов человеку

Клонированная свинья. Фото: скриншот с видео

В Японии ученые смогли впервые провести клонирование свиньи. Это было сделано с целью использования для пересадки органов человеку в будущем.

Об этом сообщила компания PorMedTec.

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Клонирование свиньи

Ученым удалось клонировать поросенка, используя для этого импортированные из США клетки.

В материале говорится, что органы "искусственных" животных в перспективе можно будет пересадить человеку без отторжения.

В 2024 году планируется начать эксперименты по пересадке органов свиньи в тело обезьяны – это станет промежуточным этапом между пересадкой в тело человека.

В последние годы исследования ксенотрансплантации от свиньи к человеку привлекли больше внимания, поскольку это может помочь получить органы для трансплантации.

Напомним, недавнее исследование 3500-летнего скелета нубийской женщины закончилось действительно страшным открытием — опасной болезнью, поражающей и современных людей.

Кроме того, ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.