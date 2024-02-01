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Вчені знайшли у динозаврів розповсюджену людську хворобу

1 лютого 2024 18:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Динозаври страждали від розповсюдженої людської хвороби 90 млн років тому
Динозавр T. rex блукає стародавніми лісами. Зображення: Smithsonian Institution
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Палеонтологи вивчають незвіданий та захопливий світ динозаврів, відкриваючи нові факти з минулого стародавніх істот. Цього разу їм вдалося розкрити справді приголомшливу таємницю — виявляється, що 90 млн років тому ці рептилії страждали на розповсюджену людську хворобу. 

Відповідне дослідження команда міжнародних вчених оприлюднила в журналі BMC Ecology and Evolution, пише IFLScience.

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Так, дослідники проаналізували кістки трьох найвідоміших двоногих хижаків, теропод:

  • Aucasaurus garridoi;
  • Elemgasem nubilus;
  • Quilmesaurus curriei.

Усі ці три види жили в Південній Америці приблизно 90-70 млн років тому, під час пізньої крейди та були хижими динозаврами з короткими руками та здоровенними черепами, як їх найпопулярніший родич T. rex. 

Щоб детально вивчити рештки, використовувалися такі інструменти як комп'ютерна томографія та мікроскопічний аналіз (гістологія). 

Дослідження показало, що ця група хижих динозаврів, страждала від захворювань кісток, якими страждають і люди, одна з хвороб — артрит.

До прикладу, в основі хвоста A. garridoi дослідники виявили два зрощені разом хребці, що вони приписують вродженому розладу.

 

Вчені зробили нове сенсаційне відкриття — динозаври хворіли на розповсюджену людську хворобу
П'ятий і шостий хвостовий хребець і п'ята гематична дуга Aucasaurus garridoi. Зображення: Alessio Ciaffi

E. nubilus також мав докази зрощення кісток, у цьому випадку дослідники припустили, що це може бути результатом гострого артриту. Аналіз також виявив нерівномірне формування кісток на одній із ніг Q. curriei.

 

Динозаври страждали від розповсюдженої людської хвороби 90 млн років тому
Середні хвостові хребці Elemgasem nubilus. Зображення: Alessio Ciaffi

Усі три види, проаналізовані в поточному дослідженні, належать до ширшої родини Abelisauridae, яка може страждати на запалення кісток. Це також свідчить, що ця родина терапод схильна до інфекцій. 

Але, навіть ці факти не робили цих хижаків менш небезпечними, вони все одно були величезними та мали потужні щелепи. 

 

У кістках динозавра вчені знайшли людську хворобу — чим вони хворіли
Рештки динозавра Patagonian abelisaurids, уражені патологією. Ілюстрація: Alessio Ciaffi

Це дослідження є яскравим прикладом того, як багато ми можемо дізнатися про динозаврів та їхній спосіб життя лише детально досліджуючи кістки. 

Раніше ми розповідали, як динозаври вкрали у нас здатність жити довго

Нагадаємо, ми писали, які звуки могли видавати динозаври. Це не те гарчання, що ви чуєте у фільмах. 

Також ми повідомляли, вчений випадково знайшов новий вид динозаврів, що відкриває правду про вимирання.

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