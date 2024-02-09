В США на дне озера нашли таинственное сооружение возрастом 9000 лет

В США на дне озера нашли сооружение — возвели неизвестные существа 9000 лет назад
Озеро Мичиган в США имеет давнюю историю, которую с особым увлечением исследуют ученые. Известно, что здесь в XIX и XX веках произошло немало кораблекрушений, а потому затонувших артефактов и сокровищ хватает. Но не так давно на дне водоема удалось обнаружить тайны иного рода, которые стремятся разгадать как археологи, так и историки — обнаружено странное сооружение, которому около 9000 лет. Но кем были эти неизвестные древние существа, что возвели его — неизвестно.
Это открытие принадлежит выдающемуся профессору подводной археологии из Университета Северо-Западного Мичигана Марку Холли. О самых интересных деталях загадочной находки пишет Arkeonews.
Древнее подводное сооружение — детали открытия
Известно, что доисторическое сооружение доктор Холли обнаружил в Гранд-Траверс-Бей — рукаве озера Мичиган на западном берегу Нижнего полуострова Мичиган.
Оно представляет собой линию камней протяженностью более 1,6 км, расположенную на глубине 12 м под поверхностью озера.
Как отмечают исследователи, оно очень напоминает культовый английский Стоунхендж, что делает эту структуру еще более загадочной и интересной.
Удалось установить, что камням на дне озера около 9000 лет. То есть они появились за 4000 лет до построения Стоунхенджа и примерно через две тысячи лет после окончания Ледникового периода. В этот период дно озера было сухим, а залива Гранд-Траверса еще не существовало.
Однако ученые все же отмечают, что нужно четко понимать, что это не мегалит, как Стоунхендж. Место в Гранд-Траверс-Бей лучше описать как длинную линию камней.
Неизвестные, оставившие древний рисунок, — невероятная находка на дне озера
Доисторическая постройка — это далеко не все интересное, на что наткнулись исследователи. Там же обнаружили скалу с доисторическим изображением мастодонта.
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