В США на дне озера нашли таинственное сооружение возрастом 9000 лет

Таинственное здание на дне озера Мичиган. Фото: Creative Commons

Озеро Мичиган в США имеет давнюю историю, которую с особым увлечением исследуют ученые. Известно, что здесь в XIX и XX веках произошло немало кораблекрушений, а потому затонувших артефактов и сокровищ хватает. Но не так давно на дне водоема удалось обнаружить тайны иного рода, которые стремятся разгадать как археологи, так и историки — обнаружено странное сооружение, которому около 9000 лет. Но кем были эти неизвестные древние существа, что возвели его — неизвестно.

Это открытие принадлежит выдающемуся профессору подводной археологии из Университета Северо-Западного Мичигана Марку Холли. О самых интересных деталях загадочной находки пишет Arkeonews.

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Известно, что доисторическое сооружение доктор Холли обнаружил в Гранд-Траверс-Бей — рукаве озера Мичиган на западном берегу Нижнего полуострова Мичиган.

Оно представляет собой линию камней протяженностью более 1,6 км, расположенную на глубине 12 м под поверхностью озера.

Сооружение на дне озера Мичиган. Фото: Creative Commons

Как отмечают исследователи, оно очень напоминает культовый английский Стоунхендж, что делает эту структуру еще более загадочной и интересной.

Сравнение подводного сооружения Мичигана и Стоунхенджа. Фото: unilad.com

Удалось установить, что камням на дне озера около 9000 лет. То есть они появились за 4000 лет до построения Стоунхенджа и примерно через две тысячи лет после окончания Ледникового периода. В этот период дно озера было сухим, а залива Гранд-Траверса еще не существовало.

Структура на дне озера Мичиган. Фото: Creative Commons

Однако ученые все же отмечают, что нужно четко понимать, что это не мегалит, как Стоунхендж. Место в Гранд-Траверс-Бей лучше описать как длинную линию камней.

Сонарное изображение постройки под водами озера Мичиган. Фото: Creative Commons

Неизвестные, оставившие древний рисунок, — невероятная находка на дне озера

Доисторическая постройка — это далеко не все интересное, на что наткнулись исследователи. Там же обнаружили скалу с доисторическим изображением мастодонта.

Доктор Холли демонстрирует скалу, на которой высечен мастодонт. Фото: Dr. Holley

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