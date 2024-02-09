В США на дні озера виявили таємничу споруду віком 9000 років

В США на дні озера знайшли споруду — звели невідомі істоти 9000 років тому
Озеро Мічиган в США має давню історію, яку з особливим захопленням досліджують науковці. Відомо, що тут в XIX і XX століттях відбулося чимало корабельних аварій, а тому затонулих артефактів та скарбів вистачає. Але не так давно на дні водойми вдалося виявити таємниці іншого роду, які прагнуть розгадати як археологи, так і історики, — виявлено дивну споруду, якій близько 9000 років. Але ким були ці невідомі прадавні істоти, що звели її — невідомо.
Це відкриття належить видатному професору підводної археології з Університету Північно-Західного Мічигану Марку Голлі. Про найцікавіші деталі загадкової знахідки пише Arkeonews.
Прадавня підводна споруда — деталі відкриття
Відомо, що доісторичну споруду доктор Голлі знайшов у Гранд-Траверс-Бей — рукаві озера Мічиган на західному березі Нижнього півострова Мічиган.
Вона являє собою лінію каменів довжиною понад 1,6 км, розташовану на глибині 12 м під поверхнею озера.
Як наголошують дослідники, вона дуже нагадує культовий англійський Стоунхендж, що робить цю структуру ще загадковішою та цікавішою.
Вдалося встановити, що каменям на дні озера близько 9000 років. Тобто, вони з'явилися за 4000 років до побудови Стоунхенджу і приблизно через дві тисячі років після закінчення Льодовикового періоду. У цей період дно озера було сухим, а затока Гранд-Траверс ще не існувала.
Проте вчені все ж наголошують, що треба чітко розуміти, що це не мегаліт, як Стоунхендж. Місце в Гранд-Траверс-Бей найкраще описати як довгу лінію каменів.
Прадавній малюнок, що залишили невідомі — неймовірна знахідка на дні озера
Доісторична споруда — це далеко не все цікаве, на що наштовхнулися дослідники. На тому ж місці виявили скелю з доісторичним зображенням мастодонта.
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