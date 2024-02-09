В США на дні озера виявили таємничу споруду віком 9000 років

Таємнича споруда на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons

Озеро Мічиган в США має давню історію, яку з особливим захопленням досліджують науковці. Відомо, що тут в XIX і XX століттях відбулося чимало корабельних аварій, а тому затонулих артефактів та скарбів вистачає. Але не так давно на дні водойми вдалося виявити таємниці іншого роду, які прагнуть розгадати як археологи, так і історики, — виявлено дивну споруду, якій близько 9000 років. Але ким були ці невідомі прадавні істоти, що звели її — невідомо.

Це відкриття належить видатному професору підводної археології з Університету Північно-Західного Мічигану Марку Голлі. Про найцікавіші деталі загадкової знахідки пише Arkeonews.

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Відомо, що доісторичну споруду доктор Голлі знайшов у Гранд-Траверс-Бей — рукаві озера Мічиган на західному березі Нижнього півострова Мічиган.

Вона являє собою лінію каменів довжиною понад 1,6 км, розташовану на глибині 12 м під поверхнею озера.

Споруда на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons

Як наголошують дослідники, вона дуже нагадує культовий англійський Стоунхендж, що робить цю структуру ще загадковішою та цікавішою.

Порівняння підводної споруди Мічігану та Стоунхенджу. Фото: unilad.com

Вдалося встановити, що каменям на дні озера близько 9000 років. Тобто, вони з'явилися за 4000 років до побудови Стоунхенджу і приблизно через дві тисячі років після закінчення Льодовикового періоду. У цей період дно озера було сухим, а затока Гранд-Траверс ще не існувала.

Структури на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons

Проте вчені все ж наголошують, що треба чітко розуміти, що це не мегаліт, як Стоунхендж. Місце в Гранд-Траверс-Бей найкраще описати як довгу лінію каменів.

Сонарне зображення споруди під водами озера Мічіган. Фото: Creative Commons

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Доісторична споруда — це далеко не все цікаве, на що наштовхнулися дослідники. На тому ж місці виявили скелю з доісторичним зображенням мастодонта.

Доктор Голлі демонструє скелю, на якій висічено мастодонта. Фото: Dr. Holley

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