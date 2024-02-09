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В США на дні озера знайшли споруду — звели невідомі істоти 9000 років тому

9 лютого 2024 17:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
В США на дні озера виявили таємничу споруду віком 9000 років
Таємнича споруда на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Озеро Мічиган в США має давню історію, яку з особливим захопленням досліджують науковці. Відомо, що тут в XIX і XX століттях відбулося чимало корабельних аварій, а тому затонулих артефактів та скарбів вистачає. Але не так давно на дні водойми вдалося виявити таємниці іншого роду, які прагнуть розгадати як археологи, так і історики, — виявлено дивну споруду, якій близько 9000 років. Але ким були ці невідомі прадавні істоти, що звели її — невідомо. 

Це відкриття належить видатному професору підводної археології з Університету Північно-Західного Мічигану Марку Голлі. Про найцікавіші деталі загадкової знахідки пише Arkeonews.

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Прадавня підводна споруда — деталі відкриття

Відомо, що доісторичну споруду доктор Голлі знайшов у Гранд-Траверс-Бей — рукаві озера Мічиган на західному березі Нижнього півострова Мічиган.

Вона являє собою лінію каменів довжиною понад 1,6 км, розташовану на глибині 12 м під поверхнею озера. 

 

В США на дні озера знайшли споруду — звели невідомі істоти 9000 років тому
Споруда на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons

Як наголошують дослідники, вона дуже нагадує культовий англійський Стоунхендж, що робить цю структуру ще загадковішою та цікавішою. 

 

На дні озера виявлено дивну споруду, якій близько 9000 років, вона схожа на Стоунхендж
Порівняння підводної споруди Мічігану та Стоунхенджу. Фото: unilad.com 

Вдалося встановити, що каменям на дні озера близько 9000 років. Тобто, вони з'явилися за 4000 років до побудови Стоунхенджу і приблизно через дві тисячі років після закінчення Льодовикового періоду. У цей період дно озера було сухим, а затока Гранд-Траверс ще не існувала. 

 

У затоці озера Мічиган, США, дослідники виявили невідому дивну споруду віком 9000 років
Структури на дні озера Мічиган. Фото: Creative Commons

Проте вчені все ж наголошують, що треба чітко розуміти, що це не мегаліт, як Стоунхендж. Місце в Гранд-Траверс-Бей найкраще описати як довгу лінію каменів. 

 

У затоці озера Мічиган вчені виявили прадавню споруду, якій тисячі років
Сонарне зображення споруди під водами озера Мічіган. Фото: Creative Commons

Прадавній малюнок, що залишили невідомі — неймовірна знахідка на дні озера 

Доісторична споруда — це далеко не все цікаве, на що наштовхнулися дослідники. На тому ж місці виявили скелю з доісторичним зображенням мастодонта. 

 

В США на дні озера знайшли структуру, що тягнеться на 1,6 кілометра і складається з вертикально встановлених каменів
Доктор Голлі демонструє скелю, на якій висічено мастодонта. Фото: Dr. Holley

Раніше ми розповідали, археолог у Кенії натрапила на сліди  стратегічної гри, якій 5000 років. 

Нагадаємо, ми писали, в Антарктиді виявлено сліди невідомої прадавньої цивілізації.

Також ми повідомляли, виявлено стародавній затонулий світ, де колись проживало пів мільйона людей.

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