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Як розважалися люди 5000 років тому — вчені знайшли дивну стратегічну гру

8 лютого 2024 18:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вчені знайшли дивну стратегічну гру — так розважалися люди 5000 років тому
Стародавня настільна гра, у яку грають і сьогодні. Фото: ringmar.net
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Якщо вам здавалося, що 5000 років тому люди лише намагалися знайти собі харчі та вижити, то ви помилялися. Навіть тоді наші далекі предки шукали спосіб розважитися. Щобільше, стратегічна гра, яка допомагала їм цікаво провести час, популярна і сьогодні. 

Так, на неймовірно цікаву знахідку натрапила археолог Єльського університету Вероніка Ваверу — у заповіднику дикої природи Кенії вона знайшла дивні ряди вирізаних у скелях ямок. Виявилося, що це сліди від гри, яка у багатьох африканських країнах і за межами материка популярна і досі. 

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Що це за стратегічна гра? 

Дослідники вважають, що 5000 років тому місцеві жителі висікли в скелі ігрове поле для гри під назвою Манкала (Mancala). 

Манкала — це стратегічна гра для двох гравців, учасники якої намагаються захопити якомога більше фігур суперника. Найдавніші відомі ігрові дошки були знайдені в неолітичному житлі в Йорданії, їх вік датується від 7500 до 8000 років тому.

Вважається, що пізніше ця гра була завезена в Східну Африку арабськими торговцями, а дошки Манкала приблизно з 700 року нашої ери були виявлені в Еритреї та Ефіопії.

 

Вчені знайшли дивну стратегічну гру — так розважалися люди 5000 років тому
Виявлені прадавні сліди гри Манкала. Фото: Veronica Waweru

Тож, помітивши низку неглибоких ям, вирізаних у скелі, дослідниця визнала, що поглиблення достатньо глибокі, щоб вмістити жменю каміння, і мають відповідну форму та розмір для гри.

"Це долина, повна цих ігрових дощок, як стародавня аркада. Враховуючи ерозію деяких дощок, я вважаю, що люди грали там у ці ігри дуже давно", — заявила вона.

Однак, оскільки породі, в якій були висічені дошки, близько 400 мільйонів років, неможливо з упевненістю сказати, як давно були зроблені ями.

Хто міг використовувати ці ігрові поля

Попри відсутність переконливих доказів щодо особистості стародавніх гравців, Ваверу припускає, що ігрові дошки, ймовірно, використовувалися пастухами в далекому минулому.

"Сучасні люди в регіоні, як правило, грають в такі ігри, як Mancala, коли вони пасуть худобу. Це, мабуть, те, що вони тут робили", — зазначає вона. 

Перші скотарські товариства з’явилися в регіоні близько 5000 років тому, тому дошки потенційно могли бути вирізані саме у цей період. 

Науковці стверджують, що відкриття змінює наше розуміння стародавнього життя в Східній Африці.

"Люди схильні дивитися на раннє життя як на жорстоке, огидне та коротке. Але, можливо, життя полягало не лише в виживанні", — підсумувала Вероніка Ваверу. 

 

Раніше ми розповідали, як та чим харчувалися європейці 5 000 років тому.

Нагадаємо, ми писали, яким було вино на смак понад 2000 років тому.

Також ми публікували, вчені розповіли про першу штучно виведену тварину, якій близько 4500 років. 

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