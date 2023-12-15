Как выглядят человеческие слезы под микроскопом — уникальны, как снежинки.

Слеза из-за эмоциональной реакции под микроскопом. Изображение: Maurice Mikkers

Удивительный факт — человеческие слезы могут быть такими же уникальными и неповторимыми, как снежинки, и иметь подобный кристаллизированный вид под микроскопом. При этом их структура может зависеть от того, что именно стало причиной плача.

Заметить такую интересную особенность смог голландский художник Морис Миккерс, сделавший удивительные изображения человеческих слез под микроскопом, пишет издание ScienceAlert.

Читайте также:

Что удалось узнать исследователю о слезах?

До того как погрузиться в творчество, Миккерс был лаборантом, так что с наукой он действительно знаком достаточно хорошо. Он исследовал, как на структуру слезы влияют температура, влажность и даже причина плача. И за все это время не нашел двух похожих слез!

В то же время Миккерсу удалось выделить три основных типа слез.

базальные (или базовые) слезы, обеспечивающие смазку глаз;

рефлекторные слезы в ответ на раздражение (например, пылинка в глазу или лук);

эмоциональные слезы (связаны с потерей эмоционального контроля, либо из-за счастья, либо по причине печали).

Также Миккерсу удалось выяснить, что эмоциональные слезы содержат три дополнительных ингредиента:

гормоны стресса пролактин;

адренокортикотропный гормон;

обезболивающий лейцин энкефалин.

Анимация человеческих слез под микроскопом. Авторство: Maurice Wikkers

Как художник делает уникальные снимки слез под микроскопом?

Миккерс начинает со сбора слез в микропипетки. Затем их опускают в пробирки, а затем каплями размером от 1 до 4 мм переносят на предметное стекло.

Кристаллизация может занять от 5 до 30 минут в зависимости от среды.

Вот удивительные фотоснимки человеческих слез под микроскопом, вызванных разными факторами:

Слезы счастья слева, слезы печали справа. Фото: Maurice Wikkers

Слезы от вентилятора. Фото: Maurice Wikkers

Слеза из-за эмоциональной реакции. Фото: Maurice Wikkers

Слезы от острого красного перца. Фото: Maurice Wikkers

Слезы от нарезки белого лука. Фото: Maurice Wikkers

Просмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Морис Миккерс фотографирует слезы под микроскопом:

Раньше мы показывали, как выглядят на самом деле снежинки под микроскопом. Это зрелище действительно волшебное!

Напомним, мы делились причудливыми снимками листьев и цветов каннабиса под микроскопом.

Также мы писали, что энтузиаст продемонстрировал увлекательные и одновременно жуткие фото существ под микроскопом, которые скрываются в новогодней елке.