Який вигляд мають людські сльози під мікроскопом — унікальні, як сніжинки

Сльоза через емоційну реакцію під мікроскопом. Зображення: Maurice Mikkers

Дивовижний факт — людські сльози можуть бути такими ж унікальними та неповторними, як сніжинки, і мати подібний кристалізований вигляд під мікроскопом. При цьому їхня структура може залежати від того, що саме спричинило плач.

Помітить таку цікаву особливість зміг голландський художник Моріс Міккерс, який зробив дивовижні зображення людських сліз під мікроскопом, пише видання ScienceAlert.

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До того, як поринути у творчість, Міккерс був лаборантом, тож з наукою він насправді знайомий достатньо гарно. Він досліджував, як на структуру сльози впливають температура, вологість і навіть причина плачу. І за весь цей час не знайшов двох схожих сліз!

Водночас Міккерсу вдалося виділити три основні типи сліз:

базальні (або базові) сльози, які забезпечують змащення очей;

рефлекторні сльози у відповідь на подразнення (наприклад, порошинка в оці чи цибуля);

емоційні сльози (пов’язані з втратою емоційного контролю, або через щастя, або через смуток).

Також Міккерс вдалося з'ясувати, що емоційні сльози містять три додаткові інгредієнти:

гормони стресу пролактин;

адренокортикотропний гормон;

знеболювальний лейцин енкефалін.

Анімація людських сліз під мікроскопом. Авторство: Maurice Wikkers

Як художник робить унікальні знімки сліз під мікроскопом?

Міккерс починає зі збору сліз у мікропіпетки. Потім їх опускають у пробірки, а далі краплями розміром від 1 до 4 мм переносять на предметне скло.

Кристалізація може тривати від 5 до 30 хвилин, залежно від середовища.

Ось дивовижні фотознімки людських сліз під мікроскопом, спричинених різними чинниками:

Сльози щастя ліворуч, сльози смутку праворуч. Фото: Maurice Wikkers

Сльози від вентилятора. Фото: Maurice Wikkers

Сльоза через емоційну реакцію. Фото: Maurice Wikkers

Сльози від гострого червоного перцю. Фото: Maurice Wikkers

Сльози від нарізання білої цибулі. Фото: Maurice Wikkers

Перегляньте відео нижче, щоб побачити, як Моріс Міккерс фотографує сльози під мікроскопом:

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