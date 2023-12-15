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Ваші сльози унікальні, як сніжинки — дивовижні докази під мікроскопом

15 грудня 2023 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Який вигляд мають людські сльози під мікроскопом — унікальні, як сніжинки
Сльоза через емоційну реакцію під мікроскопом. Зображення: Maurice Mikkers
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Дивовижний факт — людські сльози можуть бути такими ж унікальними та неповторними, як сніжинки, і мати подібний кристалізований вигляд під мікроскопом. При цьому їхня структура може залежати від того, що саме спричинило плач. 

Помітить таку цікаву особливість зміг голландський художник Моріс Міккерс, який зробив дивовижні зображення людських сліз під мікроскопом, пише видання ScienceAlert

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До того, як поринути у творчість, Міккерс був лаборантом, тож з наукою він насправді знайомий достатньо гарно. Він досліджував, як на структуру сльози впливають температура, вологість і навіть причина плачу. І за весь цей час не знайшов двох схожих сліз!

Водночас Міккерсу вдалося виділити три основні типи сліз

  • базальні (або базові) сльози, які забезпечують змащення очей;
  • рефлекторні сльози у відповідь на подразнення (наприклад, порошинка в оці чи цибуля);
  • емоційні сльози (пов’язані з втратою емоційного контролю, або через щастя, або через смуток).

Також Міккерс вдалося з'ясувати, що емоційні сльози містять три додаткові інгредієнти:

  • гормони стресу пролактин;
  • адренокортикотропний гормон;
  • знеболювальний лейцин енкефалін.

 

Художник показав, який вигляд мають людські сльози під мікроскопом
Анімація людських сліз під мікроскопом. Авторство: Maurice Wikkers

Як художник робить унікальні знімки сліз під мікроскопом?

Міккерс починає зі збору сліз у мікропіпетки. Потім їх опускають у пробірки, а далі краплями розміром від 1 до 4 мм переносять на предметне скло.

Кристалізація може тривати від 5 до 30 хвилин, залежно від середовища.

Ось дивовижні фотознімки людських сліз під мікроскопом, спричинених різними чинниками: 

 

Як художник робить унікальні знімки сліз під мікроскопом
Сльози щастя ліворуч, сльози смутку праворуч. Фото: Maurice Wikkers
Ось дивовижні фотознімки людських сліз під мікроскопом
Сльози від вентилятора. Фото: Maurice Wikkers
Який вигляд мають людські сльози під мікроскопом — унікальні, як сніжинки
Сльоза через емоційну реакцію. Фото: Maurice Wikkers
Людські сльози насправді виглядають так само прекрасно і неповторно, як і сніжинки
Сльози від гострого червоного перцю. Фото: Maurice Wikkers
Унікальні фото сліз під мікроскопом
Сльози від нарізання білої цибулі. Фото: Maurice Wikkers

Перегляньте відео нижче, щоб побачити, як Моріс Міккерс фотографує сльози під мікроскопом:

 

Раніше ми показували, який вигляд насправді мають сніжинки під мікроскопом. Це видовище справді чарівне!

Нагадаємо, ми ділилися чудернацькими знімками листків та квітів канабісу під мікроскопом

Також ми писали, що ентузіаст продемонстрував захопливі й водночас моторошні фото істот під мікроскопом, які ховаються у новорічній ялинці. 

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