Мамонты должны вернуться на Землю до 2028 года — как это возможно

Большой мамонт, живший в Ледниковый период. Фото: Reuters

Ученые давно заинтересовались такими величественными и гигантскими животными, как мамонты. Древние существа вымерли около 10 тысяч лет назад. Но надежда, что они могут снова вернуться к жизни, не потеряна. И похоже мамонты появятся на Земле уже к 2028 году.

Так, ученые из биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences намерены оживить несколько утраченных видов животных, в том числе мамонтов. Об этом пишет Daily Mail.

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Возвращение мамонтов — что известно

Известно, что упомянутая компания сотрудничает с Маврикийским фондом дикой природы. Используя новейшие исследования в области генетики, они хотят вернуть мамонтов в современный мир.

Возрождение этих животных не будет происходить путем идеи клонирования или чего-то подобного. Напротив, компания хочет вывести утраченный вид более естественным путем.

Используя генетический код мамонта, исследователи оплодотворят азиатских слонов, которые станут чем-то вроде суррогатных матерей для будущих мамонтят. Кстати, их геномы совпадают на 99,6%.

Очень важно, что возрожденных животных не будут держать в лабораториях или клетках. Их собираются выпустить в природу и дать им возможность адаптироваться. Более того, ученые уверены, что мамонты смогут положительно повлиять на природу, экосистему и климат планеты.

Мамонт — вымершее животное эпохи плиоцена. Изображение: Joy Reactor

Кого учёные еще хотят оживить

Также в планах исследователей оживить маврикийскую дронту (птицу додо), которая исчезла из-за охоты и вырубки лесов в XVII веке.

Оживить птицу оказалось сложнее. Метод возрождения додо все еще не до конца изучен. Гены вымершего вида введут стерильным цыплятам, а те, в свою очередь, смогут спариваться и откладывать яйца.

Птица додо. Изображение: Colossal Biosciences

Специалисты, участвовавшие в исследовании, отмечают, что их проект может быть полезен при сохранении исчезающих видов. Вероятно, есть возможность получить необходимое животное путем селекции.

Раньше мы писали, почему с планеты Земля исчезли животные-гиганты.

Напомним, мы рассказывали о древних существах, живших в Северном полушарии Земли миллионы лет назад — ученые дали им прозвище адские свиньи.

Также мы сообщали, что ученые нашли первого хищника, который жил задолго до динозавров.