Мамонты должны вернуться на Землю до 2028 года — как это возможно

Ученые прогнозируют возвращение мамонтов к 2028 году — как это возможно
Ученые давно заинтересовались такими величественными и гигантскими животными, как мамонты. Древние существа вымерли около 10 тысяч лет назад. Но надежда, что они могут снова вернуться к жизни, не потеряна. И похоже мамонты появятся на Земле уже к 2028 году.
Так, ученые из биотехнологической и генно-инженерной компании Colossal Biosciences намерены оживить несколько утраченных видов животных, в том числе мамонтов. Об этом пишет Daily Mail.
Возвращение мамонтов — что известно
Известно, что упомянутая компания сотрудничает с Маврикийским фондом дикой природы. Используя новейшие исследования в области генетики, они хотят вернуть мамонтов в современный мир.
Возрождение этих животных не будет происходить путем идеи клонирования или чего-то подобного. Напротив, компания хочет вывести утраченный вид более естественным путем.
Используя генетический код мамонта, исследователи оплодотворят азиатских слонов, которые станут чем-то вроде суррогатных матерей для будущих мамонтят. Кстати, их геномы совпадают на 99,6%.
Очень важно, что возрожденных животных не будут держать в лабораториях или клетках. Их собираются выпустить в природу и дать им возможность адаптироваться. Более того, ученые уверены, что мамонты смогут положительно повлиять на природу, экосистему и климат планеты.
Кого учёные еще хотят оживить
Также в планах исследователей оживить маврикийскую дронту (птицу додо), которая исчезла из-за охоты и вырубки лесов в XVII веке.
Оживить птицу оказалось сложнее. Метод возрождения додо все еще не до конца изучен. Гены вымершего вида введут стерильным цыплятам, а те, в свою очередь, смогут спариваться и откладывать яйца.
Специалисты, участвовавшие в исследовании, отмечают, что их проект может быть полезен при сохранении исчезающих видов. Вероятно, есть возможность получить необходимое животное путем селекции.
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