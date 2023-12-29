Обнаружены останки древних существ до сих пор неизвестных науке — фото

Фрагмент черепа динозавра пахицефалозавра (pachycephalosaurs). Фото: tumblr.amnh.org

Ученые продолжают совершать удивительные открытия, которые все еще скрывает наша планета глубоко в своих недрах. В Северной Америке палеонтологам удалось обнаружить целых два новых вида древних существ.

Соответствующее исследование было опубликовано командой исследователей в журнале Papers in Palaeontology, пишет Newsweek.

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Было установлено, что оба вида жили в последней части мелового периода (приблизительно от 145 миллионов лет назад до 66 миллионов лет назад), непосредственно перед массовым вымиранием, уничтожившим большинство видов растений и животных на Земле.

Кого нашли исследователи и где?

Отмечается, что было выявлено два новых вида, принадлежащих к "знаковой и странной" группе динозавров, известных как пахицефалозавры (pachycephalosaurs). Характерная изюминка этих рептилий находится на их голове.

Так первый новый вид был назван Sphaerotholus triregnum. Его обнаружили в восточной Монтане. В то время как второй, получивший название Sphaerotholus lyonsi, "откопали" в южной Альберте, Канада.

Диаграмма, показывающая места, где были найдены окаменелости двух новых видов динозавров. Изображение: woodruff.et.al

Какую особенность имеют новые найденные виды?

Следует заметить, что оба новых вида были описаны на основе одной кости черепа, которая называется чешуевидной.

Как рассказала палеонтолог из Музея науки Филлипа и Патриции Фрост и автор исследования Кэрри Вудрафф, пахицефалозавры — это виды куполообразных динозавров. Они ходили на двух ногах и ели растения.

Но уникальными их делает большая сферическая масса твердой кости на макушке. И первый и второй динозавры имели бы длину около 180 см от носа до хвоста. А самое интересное — нарост на их голове, так называемый купол, размером примерно со средний апельсин.

"Самый крупный представитель этой группы назывался пахицефалозавр, и он мог иметь купол толщиной около 22,5 см!", — отметила Вудрафф.

Ученые пока не могут ответить на вопрос, для чего им был необходим этот купол. Но одно из предположений говорит, что таким образом они могли защищаться от хищников. Еще по одной теории, нарост был необходим для ритуальных боев между самцами.

Интересно, что вокруг купола расположены острые наросты и они отличаются в зависимости от вида.

Реконструкция пахицефалозавра художником. Фото: istockphoto.com

Что изменяет находка для науки?

Открытие этих двух новых видов дает ученым больше информации о многообразии пахицефалозавров и о том, как они жили и развивались. Оно также подчеркивает, что даже перед массовым вымиранием динозавры все еще эволюционировали и диверсифицировались.

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