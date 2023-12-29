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Вчені виявили рештки дивних доісторичних істот невідомих науці — фото

29 грудня 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Виявлено рештки прадавніх істот досі невідомих науці — фото
Фрагмент черепа динозавра пахіцефалозавра (pachycephalosaurs). Фото: tumblr.amnh.org
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Вчені продовжують робити дивовижні відкриття, які все ще приховує наша планета глибоко у своїх надрах. У Північній Америці палеонтологам пощастило виявити цілих два нових види стародавніх істот

Відповідне дослідження було опубліковане командою дослідників в журналі Papers in Palaeontology, пише Newsweek.

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Коли ці істоти населяли нашу планету? 

Було встановлено, що обидва види жили в останній частині крейдяного періоду (приблизно від 145 мільйонів років тому до 66 мільйонів років тому), безпосередньо перед масовим вимиранням, яке знищило більшість видів рослин і тварин на Землі. 

Кого знайшли дослідники та де саме?

Зазначається, що було виявлено два нових види, які належать до "знакової та дивної" групи динозаврів, відомих як пахіцефалозаври (pachycephalosaurs). Характерна особливість цих рептилій знаходиться на їх голові.

Так перший новий вид був названий Sphaerotholus triregnum. Його виявили у східній Монтані. Тоді як другий, який отримав назву Sphaerotholus lyonsi, "відкопали" у південній Альберті, Канада.

 

Виявлено рештки прадавніх істот досі невідомих науці — фото
Діаграма, що показує місця, де були знайдені скам’янілості двох нових видів динозаврів. Зображення: woodruff.et.al

Яку особливість мають нові знайдені види?

Варто зауважити, що обидва нових види були описані на основі однієї кістки черепа, яка називається лускоподібною.

Як розповіла палеонтолог з Музею науки Філліпа та Патриції Фрост і автор дослідження Кері Вудрафф, пахіцефалозаври — це види куполоподібних динозаврів. Вони ходили на двох ногах і їли рослини.

Але унікальними їх робить велика сферична маса твердої кістки на маківці. І перший і другий динозаври мали б довжину близько 180 см від носа до хвоста. А найцікавіше наріст на їх голові, так званий купол, розміром приблизно з апельсин. 

"Найбільший представник цієї групи називався пахіцефалозавр, і він міг мати купол товщиною близько 22,5 см!", — зазначила Вудрафф.

Вчені поки що не можуть відповісти на питання, для чого їм був необхідний цей купол. Але одне з припущень, говорить, що таким чином вони могли захищатися від хижаків. Ще за однією теорію, наріст був необхідний для ритуальних боїв між самцями.

Цікаво, що у навколо куполу розташовані гострі нарости й вони відрізняються в залежності від виду. 

 

Палеонтологи натрапили на рештки доісторичних істот, які науці були раніше невідомі
Реконструкція пахіцефалозавра художником. Фото: istockphoto.com

Що змінює ця знахідка для науки?

Відкриття цих двох нових видів дає вченим більше інформації про різноманіття пахицефалозаврів і про те, як вони жили й розвивалися. Воно також підкреслює, що навіть перед масовим вимиранням динозаври все ще еволюціонували та диверсифікувалися.

Раніше ми повідомляли, в Японії знайшли новий вид хижака, якого назвали "синім драконом". Чим він особливий?

Нагадаємо, ми писали, чи були динозаври довгожителями та який вид міг прожити найбільше років. 

Також ми розповідали, чому кістки динозаврів не знаходять всюди, якщо ці істоти справді жили на планеті.

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