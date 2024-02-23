Впервые в космосе вырастили лекарство от неизлечимой болезни — оно уже на Земле

Концепция художника о капсуле, которая возвращается в атмосферу. Авторство: Varda Space Industries

Специалисты на протяжении восьми месяцев выращивали на околоземной орбите кристаллы препарата против неизлечимой болезни. В настоящее время капсула, которая отсоединилась от первого фармацевтического спутника W-Series 1, вернулась с лекарством на Землю. Капсулу уже осматривают ученые, а препарат отправят на исследования.

Что известно о миссии, от какой болезни готовят особое средство, пишет Space.com.

Миссия, меняющая жизнь

Американская компания Varda Space Industries из Калифорнии является первым в мире космическим фармацевтическим заводом. Летом 2023 года он начал свою работу на орбите Земли. Это была первая попытка создавать в космосе именно лекарство.

Испытательная миссия W-1 предоставила компании первый шанс продемонстрировать свои возможности. Коническая капсула Varda шириной 0,9 метра интегрирована в космический корабль Rocket Lab Photon, обеспечивавший энергию, двигатель, навигацию и другие услуги, поднявшуюся в июне 2023 года во время совместной миссии SpaceX Transporter-8.

Спустя всего неделю после старта Transporter-8 компания Varda объявила, что ее эксперимент по выращиванию кристаллов сработал.

Капсула миссии W-1 уже вернулась на Землю, она приземлилась на севере Юты 21 февраля, доставляя на Землю кристаллы противовирусного препарата, выращенные на орбите.

Капсула после приземления. Фото: Varda Space Industries

Кристаллы препарата от неизлечимой болезни

Капсула W-1 содержала материалы, необходимые для выращивания кристаллов ритонавира — противовирусного препарата, используемого для лечения ВИЧ, СПИДа и гепатита С.

Сейчас специалисты исследуют вернувшиеся на Землю образцы и вероятно, в ближайшее время обнародуют свои выводы.

Зачем выращивать кристаллы препарата в космосе

По словам представителей компании Varda Space Industries, подобное производство очень полезно для выращивания белковых кристаллов, поскольку гравитация не влияет на свойства химических соединений в космосе. Производство лекарства во внеземных условиях может произвести революцию в этой индустрии.

Также такой космический завод можно использовать для производства лекарства в кристаллической форме с чрезвычайной точностью. И такое производство будет стоить гораздо меньше, чем на Земле.

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