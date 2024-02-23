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Вчені виростили у космосі ліки проти невиліковної хвороби — капсула вже на Землі

23 лютого 2024 20:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Вперше у космосі виростили ліки проти невиліковної хвороби — вони вже на Землі
Концепція художника щодо капсули, яка повертається в атмосферу. Авторство: Varda Space Industries
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Спеціалісти впродовж восьми місяців вирощували на навколоземній орбіті кристали препарату проти невиліковної хвороби. Наразі капсула, яка від'єдналася від першого фармацевтичного супутника W-Series 1 повернулася з ліками на Землю. Капсулу вже оглядають науковці, а препарат відправлять на дослідження. 

Що відомо про місію, від якої хвороби готують особливий засіб, пише Space.com.

Місія, що змінює життя  

Американська компанія Varda Space Industries з Каліфорнії є першим у світі космічним фармацевтичним заводом. Влітку 2023 року він почав свою роботу на орбіті Землі. Це була перша спроба створювати у космосі саме ліки.

Випробувальна місія W-1 дала компанії перший шанс продемонструвати свої можливості. Конічна капсула Varda шириною 0,9 метра інтегрована в космічний корабель Rocket Lab Photon, який забезпечував енергію, двигун, навігацію та інші послуги, піднялася в червні 2023 року під час спільної місії SpaceX Transporter-8.

Лише через тиждень після старту Transporter-8 компанія Varda оголосила, що її експеримент із вирощування кристалів спрацював.

Капсула місії W-1 наразі вже повернулася на Землю, вона приземлилася на півночі Юти 21 лютого, доставляючи на Землю кристали противірусного препарату, вирощені на орбіті.

 

Вперше у космосі виростили ліки проти невиліковної хвороби — вони вже на Землі
Капсула після приземлення. Фото: Varda Space Industries

Кристали препарату від невиліковної хвороби 

Капсула W-1 містила матеріали, необхідні для вирощування кристалів ритонавіру  противірусного препарату, який використовується для лікування ВІЛ, СНІД та гепатиту С.

Зараз фахівці досліджують зразки, які повернулися на Землю і вірогідно, найближчим часом оприлюднять свої висновки. 

Навіщо вирощувати кристали препарату в космосі

За словами представників компанії Varda Space Industries, подібне виробництво є дуже корисним для вирощування білкових кристалів, оскільки гравітація не впливає на властивості хімічних сполук у космосі. Виробництво ліків в позаземних умовах може зробити революцію в цій індустрії.

Також такий космічний завод можна використовувати для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю. І таке виробництво коштуватиме набагато менше, ніж на Землі. 

 

Раніше ми писали, що світом шириться невиліковна зомбі-хвороба, що вражає оленів і може стати небезпечною для людей. 

Нагадаємо, ми розповідали, що міжнародна команда науковців визначила рослину, здатну пережити ядерну зиму та прогодувати мінімум мільярд людей.

Також ми повідомляли, NASA хоче відправити у космос міжзоряний пилосос, щоб розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи.

космос
хвороба
ліки
винахід
СНІД
астронавти

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