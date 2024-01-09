Каков был бы мир, если бы динозавры выжили — ученые ответили

Люди живут на одной планете вместе с динозаврами. Изображение: Getty Images/iStockphoto

Миллионы лет назад Землю населяли гигантские, опасные и смертоносные животные — динозавры. Но изменил ход эволюции астероид, врезавшийся в планету и повлекший за собой ряд катастроф, что в свою очередь привело к массовому вымиранию. Более 90% всех видов исчезли.

Но, что бы было, если бы астероид "промахнулся"? Какова бы была жизнь человечества бок о бок с динозаврами и была бы она? Об этом рассказало издание Inverse.

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Это один из самых главных вопросов. Ведь исследователи считают, что человеческая эволюция была любой, но не неизбежной — об этом свидетельствует эволюционная история приматов.

Известно, что когда обезьяны достигли Юной Америки 35 миллионов лет назад, они просто развились в другие виды обезьян. При этом Северной Америки приматы достигали по меньшей мере трижды и каждый раз вымирали по неизвестным причинам. И только в Африке приматы смогли эволюционировать на человекообразных обезьян, а через 7 миллионов лет превратиться в современных людей.

То есть, по словам ученых, даже после уничтожения динозавров 66 миллионов лет назад нашей эволюции потребовалось правильное сочетание возможностей и удачи.

Катастрофа, позволившая эволюционировать человеку

Большинство ученых сходятся во мнении, что катастрофическое событие прошлого сделало возможной эволюцию человека. Ведь выжившие млекопитающие больше не были добычей крупных хищников, доминировавших на планете. Они процветали, включая маленьких протоприматов, эволюционировавших в нас.

Мозг, инструменты, язык и крупные социальные группы делают нас доминирующим видом на планете. На семи континентах обитает 8 млрд Homo sapiens. По тяжести людей больше, чем всех диких животных. Мы изменили половину планеты, чтобы прокормить себя.

Эволюция динозавров в разумных существах. Изображение: dinosaurioss.com

Имели ли динозавры шанс эволюционировать и стать разумными?

Действительно ли эволюция пользователей разумных инструментов неизбежна? Тогда, согласно этой мысли, если бы динозавры выжили, они могли бы эволюционировать в разумных существах, таких как люди.

Но ученые считают такой сценарий маловероятным. Дело в том, что природа наградила динозавров способностью эволюционировать в 30-50-тонных гигантов длиной до 30 метров, но их мозг оставался достаточно малым по отношению к телу. К примеру, мозг тиранозавра T-Rex весил всего 400 г, тогда как само животное могло весить от 5 до 9 т; мозг велоцираптора весил 15 г при общем весе 20-30 кг. За миллионы лет существования этих существ соотношение не изменялось.

В то же время млекопитающие не могли стать гигантами, но их мозг мог расти и развиваться. Так, у человека, по сравнению с другими видами, наблюдается большой размер мозга в соотношении с телом. В среднем мозг человека весит 1,3 кг.

Если бы динозавры дожили до наших времен, возможно, у них развился немного больший мозг, но мало доказательств того, что они могли превратиться в гениев.

Сегодня некоторые потомки динозавров — такие птицы, как вороны и попугаи — имеют сложный мозг. Они могут пользоваться инструментами, говорить и считать. Но именно такие млекопитающие, как обезьяны, слоны и дельфины, развили самый сложный мозг и самое сложное поведение.

Люди живут на одной планете вместе с динозаврами. Изображение: shutterstock.com

Если бы динозавры выжили, каким был бы мир?

Во времена своего существования динозавры были доминирующим видом, вытеснившим млекопитающих. Если бы эти гигантские ящеры выжили, вероятно, они бы сильно повлияли на растительный мир и другие виды животных.

Некоторые исследователи предполагают, что из-за частых изменений климата эволюционный путь мог бы включать новые виды и адаптации. Это может повлиять на размеры тела и генетические особенности динозавров. Вероятно, что малые травоядные виды могли пойти по пути млекопитающих.

Но, по мнению палеонтолога из Бристольского университета в Великобритании Майка Бентона, млекопитающие рано или поздно все равно заменили бы динозавров. В своем исследовании 2016 года он развивает мнение, что динозавры развивались медленнее млекопитающих в плане замены вымирающих видов.

Но если представить, что динозавры выжили, а люди смогли эволюционировать и стать разумными, взаимодействие с этими опасными гигантами требовало бы новых стратегий для сосуществования. Отношения с динозаврами могли повлиять на технологическое развитие человечества.

Возможно, люди разработали бы технологии и методы для безопасного общения с этими крупными животными. Травоядные виды вполне возможно удалось бы приручить.

Раньше мы рассказывали, как динозавры украли у нас способность жить долго.

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